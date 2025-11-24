Конфлікти, сльози й плітки: 5 найгучніших скандалів на "Танцях з зірками"
- Шоу "Танці з зірками" повертається після 4-річної перерви з благодійним епізодом.
- "Танці з зірками" часто супроводжувалися скандалами, пов'язаними з учасниками й суддями.
Шоу "Танці з зірками" повертається вперше за 4 роки. На екрани вийде спеціальний епізод легендарного проєкту, що насамперед матиме благодійну мету. На паркеті зберуться нові учасники, що здивують багатьох.
Як і будь-яке інше шоу, "Танці з зірками" часто супроводжувалися скандалами. Конфлікти ставалися і через учасників, і через суддів. З нагоди повернення проєкту 24 Канал пропонує пригадати найгучніші ситуації, які довго обговорювали в мережі.
Цікаво "Танці із зірками" повертаються: хто перемагав у попередніх сезонах
Найскандальніша учасниця "Танців"
У 2018 році, вже під час російсько-української війни, серед учасників п'ятого сезону проєкту засвітилось ім'я Оксани Марченко – дружини проросійського політика Віктора Медведчука і кума Путіна. Це обурило глядачів, фанатів проєкту та навіть журналістів каналу, які звернулись до керівництва з відкритим листом.
Попри гучний скандал Оксана Марченко однаково взяла участь у проєкті, її партнером став Дмитро Чаплін. Вона покинула шоу самостійно перед 8 етером через травму. Ведуча заявила, що на одній з репетицій вона зламала два ребра. Певний час вона навіть приховувала проблеми зі здоров'ям.
Оксана Марченко і Дмитро Чаплін / Фото 1+1
Сварка між учасницею та членом журі
П'ятий сезон також запам'ятався перепалкою між однією з учасниць та суддею Владом Ямою. Від першого епізоду Леся отримувала доволі жорстку критику з боку члена журі. Одного разу хореограф, коментуючи підтримку Нікітюк, порівняв її з драбиною. На це вона відреагувала з гумором.
А в третьому ефірі Влад Яма порадив зірці "закривати ноги" під час танцю. На це Леся відповіла гостро: зазначила, що судді треба закривати рота. Після цього ведуча записала емоційне відео, де визнала, що перегнула палицю, але й зауваження Ями здались їй недоречними.
Це був трохи перебір. Драбина, мокрі труси… Я жива людина, вразлива. Мені дуже боляче, прикро. Три ефіри я мовчала,
– заявила Леся Нікітюк зі сльозами.
Після сварки Лесі та Владу вдалось порозумітись: у наступному етері суддя похвалив її руки, а Нікітюк іронічно заклеїла собі рот скотчем.
Леся Нікітюк на "Танцях з зірками", 4 випуск: дивіться відео онлайн
Несподіваний конфлікт на тлі перемоги
У 2020 році головними претендентками на перемогу у "Танцях з зірками" були фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та співачка Санта Дімопулос.
У фіналі Дімопулос отримала найбільше голосів, тому стала переможницею. Однак вона раптово віддала кубок Юлії Саніній зі словами про те, що співачка більше його заслужила, бо навчалась танців з нуля, тоді як Санта займалась ними в дитинстві.
Для мене цей момент був настільки змазаний і неправильний і якоюсь мірою принизливий для мене. Якби вона бачила мене рівноцінною собі суперницею, вона б так не вчинила,
– пізніше ділилась почуттями Юлія Саніна.
Санта Дімопулос у відповідь сказала, що не шкодує про свій вчинок. І заявила, що в шоубізнесі немає місця щирості та людяності, і саме тому її вчинок справив на Юлю негативне враження.
Дві пари переможців / Фото 1+1
Чутки про нову ведучу
У 2021 році команда "Танців з зірками" повідомила несподівану новину про зміну складу ведучих. Замість Тіни Кароль ведучою стала Іванна Онуфрійчук. Фани проєкту по-різному відреагували на новину.
Та чуток про "проплачену" участь нового обличчя шоу побільшало, коли Кароль заявила, що за тиждень до прямих етерів їй заявили, що "Танці" вестиме тріо ведучих: Юрій Горбунов, вона та Іванна Онуфрійчук "на комерційній основі". Це не влаштувало Тіну, тому вона відмовилась від роботи у проєкті.
Іванна у відповідь написала, що співачка "розводить плітки", а на каналі додали, що підтримали нову талановиту ведучу, тоді як з Тіною Кароль їм не вдалось домовитися через затягнуті перемовини щодо фінансового питання.
Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук
Критичні коментарі Гвоздьової
Ілона Гвоздьова взяла участь майже у всіх сезонах "Танців з зірками", однак у восьмому (або п'ятому оновленому) її не було. Проте вона пильно стежила за тим, що відбувається на шоу та ділилась своїми коментарями.
Після одного з етерів Гвоздьова доволі різко висловилась про MELOVIN та Лізу Русіну, назвавши їхній номер "вульгарним, без смаку, аморальним". У 8 епізоді хореографиня станцювала разом з парою, але конфлікт розгорівся ще більше.
Ілона заявляла, що співак випивав просто у залі, а Ліза займалась сторонніми справами. Представники шоу після цього здебільшого стали на бік MELOVIN.
MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Цікаво, що Ілона Гвоздьова відреагувала на повернення "Танців з зірками" і розповіла, що не братиме участь в шоу. Вона також прокоментувала склад журі, із захватом висловившись про Дікусара і поставивши під сумнів талант Катерини Кухар.