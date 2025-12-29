Від срібного призера до судді: шлях Дмитра Дікусара на "Танцях з зірками"

Уперше за 4 роки повернувся проєкт "Танці з зірками" – благодійний спецвипуск вийшов 28 грудня. Одним із суддів ефіру став Дмитро Дікусар – один з найкращих танцівників шоу та військовослужбовець ЗСУ.

Дмитро Дікусар зізнався, що дуже радий повернутися на "Танці з зірками". Та щиро розповів, що комфортніше почувався саме на паркеті, а не за суддівським столом. Тож 24 Канал пропонує пригадати, яким Дмитро Дікусар був на проєкті як учасник.

Шлях Дмитра Дікусара на "Танцях з зірками" розпочався у 2007 році. Він став учасником другого сезону та партнером Ірини Білик. Пара не здобула перемогу, але натомість отримала дещо інше – почуття. Вони зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро. Однак уже через 3 роки розлучилися.



Дмитро Дікусар та Ірина Білик / Фото TabloID



Дмитро Дікусар та Ірина Білик / Фото 1+1

Згодом Дмитро Дікусар брав участь в "Танцях з зірками" в Росії (до 2014 року) та Грузії. А у 2019 році повернувся на танцювальний проєкт в Україні.

У шостому сезоні його партнеркою була акторка та гумористка Вікторія Булітко. Пара посіла третє місце та отримала бронзу у фіналі.



Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара



Дмитро Дікусар у 2019 / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

У сьомому сезоні партнеркою Дмитра стала Слава Камінська. Пара покинула проєкт після третього ефіру.



Дмитро Дікусар та Слава Камінська / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Восьмий сезон вийшов на екрани у 2021 році. Дмитро Дікусар запалював паркет разом з фехтувальницею Ольгою Харлан. Пара була за мить до перемоги й посіла друге місце у фіналі.



Дмитро Дікусар та Ольга Харлан / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара



Дмитро Дікусар у 2021 / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Тепер Дмитро Дікусар – суддя

На початку повномасштабного вторгнення Дмитро Дікусар вступив до Збройних Сил України. Спершу він показував фото у військовій формі, ділився кадрами з фронту, але згодом виходив на зв'язок щоразу рідше.

У жовтні Дмитру виповнилося 40 років. Він поділився, що за час служби у війську пережив різне – втрати побратимів, помилки й вдалі операції, віра в Бога й тимчасова її втрата, депресія та пошук балансу.

28 грудня на екрани вийшов запис благодійного випуску "Танців з зірками", де Дмитро Дікусар став суддею. Він на кілька днів відлучився від служби, щоб повернутися в шоу заради благодійної місії. У мережі чимало людей підкреслили: Дікусар як ніхто заслуговує бути у кріслі члена журі.



Дмитро Дікусар / Скриншот з відео

Нагадаємо, благодійний випуск відбувся без фіналу. Імена переможців стануть відомими у новорічну ніч о 00:00.