Голлівудська зірка з'явилась на паркеті "Танців з зірками" і показала промовистий номер

Сцену спеціального випуску "Танців з зірками" підкорювали не тільки учасники-зірки, але й запрошені гості. Особливий виступ підготувала акторка Марина Мазепа.

Марина Мазепа – голлівудська акторка з українським корінням. Вона вийшла на сцену благодійного ефіру "Танців з зірками" з номером-перформансом, пише 24 Канал.

Зірка, яка підкорює Голлівуд, повернулась до України, коли дізналась про випуск "Танців з зірками". На сцені вона продемонструвала авторський номер під назвою Live ("Живи"). У цьому виступі Марина Мазепа показала кожну літеру слова. Акторка переконана: рух – це життя, а життя – це Україна.

За цим виступом довгий шлях підготовки, віри та хвилювань. Для мене це більше ніж танець. Це важливий крок і можливість говорити про мою країну на весь світ,

– поділилась Марина Мазепа.

Після завершення виступу акторка також зізналась, що особисто задонатить центру Superhumans 300 тисяч гривень.

Виступ Марини Мазепи на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Чим відома Марина Мазепа?