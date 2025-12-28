Укр Рус
28 грудня, 23:15
2

Голлівудська зірка з'явилась на паркеті "Танців з зірками" і показала промовистий номер

Марія Касій
Основні тези
  • Марина Мазепа, голлівудська акторка з українським корінням, виступила на благодійному ефірі "Танців з зірками" з авторським номером під назвою Live.
  • Після виступу вона заявила, що задонатить центру Superhumans 300 тисяч гривень.

Сцену спеціального випуску "Танців з зірками" підкорювали не тільки учасники-зірки, але й запрошені гості. Особливий виступ підготувала акторка Марина Мазепа.

Марина Мазепа – голлівудська акторка з українським корінням. Вона вийшла на сцену благодійного ефіру "Танців з зірками" з номером-перформансом, пише 24 Канал

Зірка, яка підкорює Голлівуд, повернулась до України, коли дізналась про випуск "Танців з зірками". На сцені вона продемонструвала авторський номер під назвою Live ("Живи"). У цьому виступі Марина Мазепа показала кожну літеру слова. Акторка переконана: рух – це життя, а життя – це Україна. 

За цим виступом довгий шлях підготовки, віри та хвилювань. Для мене це більше ніж танець. Це важливий крок і можливість говорити про мою країну на весь світ, 
– поділилась Марина Мазепа. 

Після завершення виступу акторка також зізналась, що особисто задонатить центру Superhumans 300 тисяч гривень. 

Виступ Марини Мазепи на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Чим відома Марина Мазепа?

  • Марина Мазепа народилась у Конотопі. Це голлівудська акторка, акробатка, мисткиня руху. Вона була учасницею проєктів "Америка має талант" і "Франція має талант".
  • Акторка співпрацювала з акторами Мелом Гібсоном, Робертом Даві та Коліном Вуделлом, коли знімалась для Marvel та Warner Brothers.
  • Зараз Марина проживає у Лос-Анджелесі, але завжди підкреслює, що родом з України. Вона часто приїжджає до Києва, адже не забуває про батьківщину.