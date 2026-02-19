Віддав життя за Україну: хто з переможців шоу "Танцюють всі" загинув на війні

Повномасштабне російське вторгнення забрало життя багатьох талановитих українців, серед яких митці, спортсмени, ведучі, артисти й танцівники. Публіка запам'ятала їх усміхненими та натхненними, повними сил та планів на майбутнє.

Один з них – переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. У матеріалі 24 Каналу читайте про нього детальніше.

До слова Де зараз Олексій Матіас – переможець "Фабрики зірок"

"Танцюють всі" – відоме українське талант-шоу, учасником якого міг стати кожен, хто вмів танцювати. Упродовж 8 років Україна обирала найкращих танцівників у кожному сезоні. Чимало випускників стали провідними хореографами в Україні та за кордоном, зірками інших проєктів, режисерами.

Зазначимо, проєкт "Танцюють всі!" повернеться на екрани. Його зніматиме стримінгова платформа Sweet.TV. Основний акцент буде на талановитих українських танцівниках.

Що відомо про Володимира Ракова?

Переможцем 6 сезону "Танцюють всі!" став Володимир Раков. Він народився 24 листопада 1994 року в місті Євпаторія, що в Криму. Танцювальна кар'єра хлопця почалась ще з підліткового віку. Він займався акробатичним рок-н-ролом, пізніше долучився до шоубалету.

У 2013 році Володимир Раков прийшов випробувати свої вміння на "Танцюють всі!". Йому вдалось не тільки успішно пройти кастинг, але й здобути перемогу.

Володимир Раков на "Танцюють всі!": дивіться відео онлайн

Після завершення шоу кар'єра Ракова не зупинилась. Він залишився у проєкті ще на 2 сезони, але цього разу як хореограф та постановник.

Також працював у "Танцях з зірками", був учасником колективу Kozar Dance Theatre, Traum Theatre Salome Germany. Брав участь у престижних фестивалях та чемпіонатах. Водночас Володимир продовжував навчатися у танцювальних школах у США.



Володимир Раков / Фото з інстаграму

Володимир Раков був відомим та впізнаваним танцівником в українському шоубізі. Він знімався у рекламах для Lexus, Apple та Nike; був актором у кліпах Монатіка, Злати Огнєвіч, Макса Барських, "Время и Стекло", ONUKA, Мішель Андраде та інших.

Де служив Володимир Раков?

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Раков залишив успішну кар'єру, роботу за кордоном і долучився до війська. Він воював у складі 2-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пройшов бої у районах Херсона, Бахмута, Торецька.



Володимир Раков / Фото з інстаграму

6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання Володимир Раков загинув. 2 березня із захисником попрощалися у Києві. Його поховали на Південному кладовищі. Володимиру було 30 років.