Куди зник Тарас Петриненко, на піснях якого виросли покоління

Сьогодні, 10 березня, народному артисту України – Тарасу Петриненко, виповнилось 73 роки. Володимир Зеленський навіть нагородив митця відзнакою "Національна легенда".

Виконавець народився у Києві. Серйозні музичні кроки почав робити ще у 16 років, коли став учасником гурту "Еней". Через постійну трансформацію колективу з'явився ВІА "Візерунки шляхів", який згодом змінив назву на "Гроно". 24 Канал розповість, що відомо про кар'єру Петриненка в Росії та Україні й де він зараз.

Як Тарас Петриненко працював в Україні та Росії?

"Гроно" проіснував всього рік, адже Тарас пішов до армії. Та після служби учасники гурту змінили назву на "Чарівні гітари" й перебрались до Росії.

У 2022 році, в інтерв'ю "Наше Chicago", артист пояснив, що працював на теренах Росії ще до часів проголошення незалежності України. І на це були свої причини.

На те були свої творчі причини. Мені тут фактично забороняли виконувати те, що я сам створюю. Можна було співати лише пісні там членів Союзу композиторів, Союзу письменників. Довелося їхати туди. Це було ще при Радянському Союзі,

– відверто поділився співак.

Гурт "Чарівні гітари" / Фото з фейсбуку Петриненка

Особливе значення у кар'єрі виконавця має композиція "Пісня про пісню". Мабуть, в Україні немає людини, яка хоча б раз у житті не чула цього унікального творчого спадку. У радянські часи вона потрапила під сувору заборону.

Певний час чоловік був у складі тульського ансамблю "Красные маки", до складу якого входили українські музиканти. Саме з цим гуртом він записав чимало російськомовних хітів. Тарас Петриненко повернувся до України у 1986 році, відновивши гурт "Гроно", а на його базі потім створив інший колектив – "Фата Моргана".

За якийсь час на світ з'явилась унікальна пісня – "Україно". Сьогодні вона має статус неофіційного гімну нашої країни.

Зауважимо, що ця композиція вперше прозвучала у 1987 році на "Першому каналі Українського радіо". А її початкова назва була – "Поки кохаємо".

У 2023 році у ще одному інтерв'ю Петриненко ділився спогадами про цю пісню. Він зізнався, що боявся її записувати, бо "знав, що ніхто не візьме", адже тоді "можна було любити тільки Росію".

"Зрештою, я звернувся в Будинок звукозапису до друзів з Українського радіо і ми практично таємно зробили запис. Але пісню дуже довго боялися ставити в ефір. Моя приятелька, редакторка Українського радіо Вероніка Маковій все ж наважилася: "Може, нас завтра всіх посадять, але я все ж поставлю". Ніхто нікому не потрібен ні тоді, ні зараз. Просто пісня почала жити своїм життям. Згодом вона стала позивним українського радіо, зараз звучить на Михайлівському Золотоверхому, її грають кожні 15 хвилин", – розповів співак.

Згодом Тарас Петриненко потрапив до складу журі легендарного фестивалю "Червона рута".

Коли Україна стала незалежною, виконавець працював над альбомом "Господи, помилуй нас". У 1993 році його визнали найкращим в Україні.

Тарас Петриненко / Фото з фейсбуку артиста

Особисте життя та повномасштабна війна

Співак ніколи не ділиться публічно деталями щодо особистого життя. Та уже декілька десятків років із Петриненком на одній сцені виступає Тетяна Горобець. За неофіційними даними, вона – цивільна дружина артиста і матір їхнього спільного сина Мар'яна.

Тарас ніколи не підтверджував, що співачка його дружина.

Маю сина, Мар'яна Петриненка. Його професія пов'язана з юриспруденцією. Співаком не став, мабуть, тому, що з дитинства на нього тиснув авторитет бабусі й батька. Але це на краще: бути артистом – це важка дорога, і якщо нею вже пішов – вороття немає. А щодо Тетяни Горобець, то нехай дуже цікаві люди думають собі що хочуть про наші стосунки. Скажу лише одне: ми з нею разом співаємо вже 30 років,

– підсумував народний артист.

Тарас Петриненко й Тетяна Горобець / Фото з фейсбуку артиста

Коли розпочалась повномасштабна війна, то Петриненко був у ліжку. Він почув вибухи й одразу зрозумів, що відбувається. Ба більше, співак казав, що не здивувався такому розвитку подій, бо життя в Росії йому допомогло усвідомити справжнє ставлення росіян до українців.

Я знав, я цього чекав. Я був упевнений, що це буде ще більше 30 років тому. Я знав, що рано чи пізно це відбудеться, і ця підготовка, яка велася з боку росіян, вона теж багато про що говорила,

– відверто розповів композитор.

Де зараз Тарас Петриненко?

Як відомо, співак продовжує жити й творити в Україні. Він не зважає на свій вік, а продовжує нести у наш простір українську пісню, яка є душею народу. Він також дає благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном.