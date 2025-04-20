Режисер "Чорного ворона" мобілізувався до ЗСУ та розповів, де проходить службу

Кінорежисер Тарас Ткаченко розповів про свою мобілізацію. Він долучився до лав Збройних Сил України влітку 2022 року.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Ткаченко зустрів японську кіногрупу, яка їхала робити репортажі. Так, кінорежисер почав їм допомагати, передає Show 24 з посиланням на його інтерв'ю OBOZ.UA.

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Тарас Ткаченко розповів, що за два місяці роботи японці заплатили йому 300 євро. Чоловік зауважив, що це складно назвати заробітком, але така робота була йому важлива як громадянину.

Зараз кажуть, що світ побачив війну очима закордонних журналістів. А мені здається, що світ побачив війну очима українських фіксерів, які возили, показували, часом конфліктували із військовими адміністраціями, бо тоді була паніка і хаос. Ніхто не знав, що можна знімати, що – ні, що показувати, що не треба,

– поділився кінорежисер.

Тож цю функцію на себе взяли українські фіксери. Ткаченко підкреслив, що вони багато чого зробили для того, щоб "Україна була видима тоді у світі", та додав, що це була основна робота українських кіношників.

Для довідки! Фіксери допомагають іноземним журналістам висвітлювати війну в Україні.

Тарас Ткаченко розповів, як мобілізувався

Потім Тарас Ткаченко "зійшовся" з військовими, які шукали режисера для фільму "Битва за Київ". Чоловік каже, що йшлося не лише про творчу реалізацію. Річ у тім, що для нього це також була можливість побувати у місцях, наближених до лінії фронту, в раніше окупованих селах.

Я почав їздити з ними, а з часом мобілізувався. Влітку 2022 року вже був у війську. Служу в медійному центрі Сухопутних військ, ми займаємося виробництвом медіаконтенту для соцмереж, телеканалів,

– поділився Ткаченко.

Зауважимо, Тарас Ткаченко є режисером таких відомих фільмів, як "Гніздо горлиці" та "Чорний ворон".

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