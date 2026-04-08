Порушила домовленості: у команді Тараса Тополі прокоментували скандал з учасницею "Холостяка"

У команді соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі прокоментували скандал з журналісткою та блогеркою Марічкою Довбенко. На зв'язок вийшли адвокат співака та його піар-менеджерка.

Адвокат Тополі Ярослав Куц повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що це саме він допоміг організувати інтерв'ю з артистом. Юрист поділився подробицями, а також опублікував скриншот листування з Довбенко.

Ярослав Куц пригадав, що в листопаді – грудні 2025 року до нього звернувся уже колишній товариш з проханням допомогти його дівчині організувати інтерв'ю з Тарасом Тополею – йдеться саме про Марічку Довбенко.

За словами адвоката, артист місяцями не погоджувався давати подібні інтерв'ю, адже не хотів ділитися подробицями особистого життя, зокрема коментувати розлучення з Оленою "через особисті переконання і взаємні домовленості з ексдружиною, скріплені договором". Окрім того, в гурту АНТИТІЛА був завантажений графік, адже вони перебували у всеукраїнському турі.

Куц таки вмовив Тополю сходити на інтерв'ю до Довбенко, але пообіцяв, що інтерв'юерка не запитуватиме про шлюб та розлучення з Оленою, його особисті переживання тощо. Юрист зазначив, що Марічка пообіцяла дотримуватися вимог і узгодити фінальну версію інтерв'ю з ним і пресслужбою АНТИТІЛ.

Перед підготовкою і записом я та присутня на записі PR-manager Олена Гармаш попередили двічі Довбенко, що в інтерв'ю є обмеження і рамки. Проте вже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і "скандал" з ексдружиною,

– додав адвокат.

Ярослав зазначив, що Тополя відповідав на подібні питання "виважено і стримано", а іноді взагалі відмовляв у відповіді. Після завершення інтерв'ю піар-менеджерка співака одразу повідомила журналістці, що вона порушила домовленості, проте Довбенко запевнила, що віддасть фінальну версію на узгодження.

Далі був тривалий час монтажу інтерв'ю, але в день першого концерту гурту АНТИТІЛА в Палаці Спорту (20 березня 2026 року – 24 Канал) мені телефонує колишній товариш і каже: "Запис вийде в неділю". Звісно, я в шоці. Спокійно нагадав наші домовленості, після чого колишній товариш згадав, що й дійсно вони "забули" погодити інтерв'ю зі мною,

– розповів Куц.

Коли адвокат Тополі отримав змонтоване відео, то "був здивований провокативним гучним заголовком, який не відповідав змісту інтерв'ю, низькою якістю монтажу та звуку, а також питаннями про особисте Тараса".

Куц надіслав Довбенко правки та вимогу видалити фрагменти інтерв'ю, що порушують домовленості, але отримав відповідь, що розмову залишать без змін.

Попри те, що юрист не дав згоду на публікацію інтерв'ю, журналістка його випустила.

Звісно, я одразу звернувся і до Довбенко, і до свого колишнього товариша з текстовою та усною претензією про непорядність, непрофесіоналізм та порушення авторських прав при публікації запису розмови із Тарасом Тополею без його згоди. А також з вимогою негайно видалити інтерв'ю. У відповідь я почув, що я "тисну", "погрожую", "погрожую журналісту" і так далі,

– зазначив Ярослав.

У підсумку адвокат соліста гурту АНТИТІЛА зауважив, що Марічка Довбенко не надала йому свою прескарту, не представляла жодне ЗМІ та не виконувала редакційне завдання, "а як приватна особа жадала розкрутити свій ютуб-канал на імені Тараса Тополі та увазі навколо його особистих тем".

Куц заявив, що Довбенко не дотрималась стандартів комісії з журналістської етики, звинуватив її у хайпі, а також пригрозив судом і блокуванням ютуб-каналу.

Скандал прокоментувала й піар-менеджерка гурту АНТИТІЛА Альона Гармаш.

Ми завжди відкриті до комунікації й діалогу. І я не раз говорила: відносини між журналістами та командами артистів – це як вальс. Тут важлива взаємоповага, відчуття меж і чесність один перед одним. Бо коли хтось починає "тягнути ковдру" лише у свій бік – це вже не партнерство, а маніпуляція,

– написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Що говорила Марічка Довбенко?