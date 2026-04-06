Мене совість не мучить, – Тарас Тополя прокоментував розлучення з дружиною
- Тарас Тополя прокоментував своє розлучення, зазначивши, що не відчуває провини за завершення стосунків з Оленою.
- Після розлучення колишня дружина заблокувала його в соцмережах, але він зосереджений на своєму житті та дітях.
Торік новина про розлучення Тараса та Олени Тополі сколихнула український шоубізнес. Через п'ять місяців після цього фронтмен гурту АНТИТІЛА вперше відверто висловився про непростий період у своєму житті.
В інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Довбенко співак висловився про розлучення та розповів, як живе зараз. Щоправда, тему розриву він коментував стримано та обережно.
Теж цікаво До сліз: Кулеба з коханою відвідали прем'єру "Марусі Чурай" у Франківському драмтеатрі
Зокрема, Тарас Тополя уникнув відповіді на запитання про почуття до колишньої дружини. Однак зізнався, що після розлучення вона заблокувала його в соцмережах. Артист наголосив, що зараз зосереджений на власному житті та дітях і не відчуває провини за те, як завершилися їхні стосунки з Оленою.
Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я продовжую виконувати свої функції, як батько,
– пояснив артист.
Випуск шоу "Очі в очі" з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополь?
- Артисти були одружені з 2013 року. За цей час у подружжя народилися троє дітей – сини Марко і Роман та донька Марія.
- 1 грудня 2025 року Тарас повідомив у фейсбуці, що вони з Оленою офіційно розлучаються. За його словами, рішення було зваженим і прийняте обома.
- Перед розлученням пара домовилася про розподіл майна та фінансове забезпечення дітей. Як розповіла Олена в інтерв'ю Марічці Падалко, обмежень у спілкуванні дітей із батьками немає – вони самі вирішують, з ким і коли проводити час. Причини розриву подружжя не розголошує.