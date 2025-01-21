Тополя різко звернувся до підприємця, який подав до суду на АНТИТІЛА, вимагаючи мільйон

У листопаді 2024 року учасники гурту АНТИТІЛА виграли апеляцію у луцького підприємця Сергія Лапковського, який звинувачував їх у використанні запатентованих нот і тональностей. Лідер гурту Тарас Тополя прокоментував рішення суду.

Він "передав останній привіт шахраю Лапковському". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Тополя. Цікаво Будинок із джакузі, басейном і 4 помічниками: як живе 21-річна блогерка-мільйонниця Сімбочка Так, з'ясувалося, що суд також остаточно скасував патент на використання музичних тональностей і темпів, яким підприємець Сергій Лапковський намагався шантажувати українських музикантів. Патент "на ноти", з яким він стрибнув на "Антитіла" і хотів надалі кошмарити українських творців музики, скасовано, фінально. Крапка,

– написав фронтмен "Антитіл". Що відомо про судову тяганину між гуртом "Антитіла" та луцьким підприємцем У 2019 році Сергій Лапковський подав позов проти музикантів, вимагаючи понад мільйон гривень за нібито незаконне використання запатентованих ним нот і тональностей.

Учасники гурту назвали це спробою шахрайства, оскільки Лапковський, скориставшись недосконалістю законодавства, запатентував те, що існувало в музиці століттями. У відповідь "Антитіла" ініціювали кримінальну справу та подали зустрічний позов про захист авторських прав.

Навіть під час повномасштабної війни, коли музиканти "Антитіл" служили у лавах ЗСУ, Лапковський намагався відновити судовий процес. У травні 2023 року суд першої інстанції відхилив його позов і визнав патент №74516 недійсним, проте підприємець подав апеляцію.

Водночас суд визнав патент Лапковського недійсним і зобов'язав його виплатити 50 000 гривень гурту "Антитіла".