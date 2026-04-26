Тарас Тополя щиро відповів, чи готовий до нових стосунків після розлучення

Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя у грудні минулого року розлучився з дружиною Оленою. Співак розповів, чи хотів би знову завести серйозні стосунки.

Тарас Тополя відверто зізнався, що наразі сконцентрований на творчості. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко.

До слова Після заяв про тиск і погрози: піарниця Тополі прокоментувала гучний скандал з журналісткою

Ні. Поки досить. Мені достатньо. У мене троє дітей, за яких я відповідальний і я продовжую робити все як батько. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. Я щиро кажу це. А про якісь інші… То зрозуміло,

– сказав співак.

Музикант поділився, що найбільше у дружбі та стосунках цінує довіру. Він готовий пробачити, якщо людина щиро пояснює свою помилку.

"Це найважливіше для мене. Якщо є довіра, то я можу навіть бути кардинально різних поглядів з людиною, але я це приймаю. Чого не можу прийняти – обман і зрада ідеї або на побутовому рівні, або глобально щось сталося. Без довіри ти нічого не побудуєш", – зауважив Тарас Тополя.

Що відомо про розлучення Тараса Тополі?

Тарас та Олена Тополі перебували у шлюбі близько 12 років. У них народилося троє дітей. Та наприкінці 2025 року вони несподівано оголосили про те, що розлучилися.

Їхнє рішення було спільним та добре зваженим. Як вказано у судових матеріалах, упродовж останнього року подружжя майже не жило разом. Причиною цього стали різні погляди на життя.

Артисти домовилися не коментувати деталі особистого життя та розриву. Однак у пресі з'являлися певні подробиці. Одними з причин розлучення стали обставини повномасштабної війни. В інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Довбенко Тополя зазначав, що його не мучить сумління.