Тарас Тополя вперше прокоментував звинувачення в зрадах після розлучення з дружиною

Після того, як зіркове подружжя Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення, у мережі почали активно обговорювати можливі причини такого рішення.

Зокрема, коментатори висували різні версії – від припущень про зраду до думок, що новина про розрив могла бути піар-кампанією аби приверненням уваги до творчих проєктів. Тарас Тополя прокоментував ці чутки в новому інтерв'ю для Марічки Падалко та розповів, чому не вважає за потрібне публічно реагувати на подібні закиди.

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Персонально по мені неслась спрямована така інформаційна кампанія. Як по методичці. Мені аж смішно було через різноманітні тези про якісь мої вчинки, яких я не робив, про якісь мої риси характеру. Все вкидалось, розкручувалося, якісь психологині робили мої портрети там і ще,

– зазначив співак.

Він додав, що свідомо ніяк не реагував на подібні звинувачення та припущення людей, оскільки вони неправдиві. "Мені простіше спокійно, виважено пройти крізь все, а час розставить все на свої місця", – пояснив Тарас Тополя.

Інтерв'ю з Тарасом Тополя: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополь?

1 грудня 2025 року пара оголосила про рішення розлучитися після 12 років шлюбу. За словами Тараса Тополі, це рішення було спільним і зваженим. До офіційного розриву подружжя врегулювало майнові питання та домовилося щодо утримання дітей. У них троє діток – сини Марко і Роман та донька Марія.

Олена Тополя казала, що обмежень у спілкуванні дітей із батьками немає – вони самі вирішують, з ким і коли проводити час.

Після розриву Тарас зосередився на власному житті та вихованні дітей. Він казав, що не відчуває провини за те, як завершилися його стосунки з колишньою дружиною та наразі не планує нових серйозних стосунків.

Причини розлучення Тарас та Олена Тополі публічно не коментують.