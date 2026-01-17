Цимбалюк і Світлицька продовжують підігрівати чутки про таємний роман

Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку підозрюють у романі. Наразі актори не коментують чутки, що ширяться у мережі, проте продовжують їх підігрівати.

Цимбалюк і Світлицька опублікували два спільних відео з неоднозначними підписами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на їхні сторінки в інстаграмі.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька зняли відео під трек Cortisa Star – Fun і написали: "Випадкова зустріч". Деякі люди у коментарях підозрюють, що таким чином вони натякають, що перебувають у стосунках.

"Зустріч зовсім не випадкова".

"Чому я все думаю, що вже не випадкова? Забагато випадкових зустрічей".

"Чесно, дуже раді, що ви разом. Красива пара насправді".

У мережі припускають, що Цимбалюк і Світлицька зустрічаються / Скриншот з інстаграму

Цимбалюка і Світлицьку підозрюють у романі / Скриншот з інстаграму

До слова, Тарас приїхав до Львова по роботі. У місті зараз перебуває й Олена. Судячи зі сториз, актори зупинилися в одному готелі.

Цимбалюк і Світлицька зараз у Львові / Скриншоти з інстаграму

Цимбалюка і Світлицьку підозрюють у романі: що відомо?