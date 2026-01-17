Цимбалюк і Світлицька продовжують підігрівати чутки про таємний роман
- Тараса Цимбалюка й Олену Світлицьку підозрюють у романі.
- Актори наразі перебувають у Львові та, ймовірно, зупинилися в одному готелі.
Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку підозрюють у романі. Наразі актори не коментують чутки, що ширяться у мережі, проте продовжують їх підігрівати.
Цимбалюк і Світлицька опублікували два спільних відео з неоднозначними підписами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на їхні сторінки в інстаграмі.
Дивіться також Цимбалюк засвітився на публіці з акторкою, з якою йому приписують роман
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька зняли відео під трек Cortisa Star – Fun і написали: "Випадкова зустріч". Деякі люди у коментарях підозрюють, що таким чином вони натякають, що перебувають у стосунках.
- "Зустріч зовсім не випадкова".
- "Чому я все думаю, що вже не випадкова? Забагато випадкових зустрічей".
- "Чесно, дуже раді, що ви разом. Красива пара насправді".
До слова, Тарас приїхав до Львова по роботі. У місті зараз перебуває й Олена. Судячи зі сториз, актори зупинилися в одному готелі.
Цимбалюк і Світлицька зараз у Львові / Скриншоти з інстаграму
Цимбалюка і Світлицьку підозрюють у романі: що відомо?
Ще у квітні 2025 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька перебувають у стосунках. Навіть ходили чутки, що акторка може стати учасницею "Холостяка".
Знаменитості проводять багато часу разом, зокрема грають у виставах. Проте торік у проєкті "По хатах" Світлицька говорила, що їх з Цимбалюком пов'язують лише робочі й дружні стосунки.
У вересні Беспалов розповів, що Тарас і Олена посварилися, але днями він поділився, що актори знову разом. Ба більше, Цимбалюк засвітився зі Світлицькою на показі серіалу "Тиха Нава", що пройшов у Києві. Вони сиділи поруч у залі й, за словами гостей заходу, не уникали камер і поводилися розслаблено.