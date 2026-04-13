13 квітня, 12:17
Оновлено - 12:46, 13 квітня
Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП в Києві
Основні тези
- У Києві сталась ДТП за участі актора Тараса Цимбалюка, де його авто врізалось у припарковану машину, але він був на пасажирському сидінні.
- Інцидент обійшовся без постраждалих.
У Києві вночі сталася ДТП за участі відомого українського актора Тараса Цимбалюка.
Про це повідомили джерела видання РБК-Україна.
Аварія трапилася поблизу ЖК "Варшавський". За наявною інформацією, авто врізалося у припарковану машину. Повідомляється, що актор був на пасажирському сидінні, а за кермом перебувала інша людина, тож адміністративний протокол на нього не складали.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "Київ Оперативний".
Хто ще з українських зірок нещодавно потрапляв у ДТП?
- На початку лютого в аварію потрапила українська співачка Наталя Могилевська. Інцидент стався ввечері 2 лютого – тоді зіткнулися одразу три автомобілі. За словами артистки, причиною ДТП стала ожеледиця на дорозі.
- Раніше, у листопаді 2025 року, учасницею дорожньо-транспортної пригоди в Києві також була реперка alyona alyona. Вона зізналася у своїй провині та пояснила, що аварія сталася через недотримання безпечної дистанції – її авто злегка зачепило іншу машину.