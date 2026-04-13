Цимбалюк уперше прокоментував ДТП, яке сталося після святкування Великодня

У Києві сталася ДТП за участі відомого актора Тараса Цимбалюка.

Після інциденту він уперше вийшов на зв'язок і прокоментував ситуацію на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами актора, у момент аварії він перебував у машині як пасажир, а за кермом був його товариш Роман Крохін – продюсер, комік, який не вживав алкоголь.

Звісно, як і багато українців, у Великдень, ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків. За кермом моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав. Я був поруч. Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби – і машину повело,

– зазначив Цимбалюк.

Він додав, що всі деталі інциденту зафіксовані в офіційних документах поліції.

Тарас Цимбалюк уперше прокоментував ДТП у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Роман Крохін також вийшов на зв'язок в інстаграмі і зазначив, що з ним все добре.

Роман Крохін прокоментував ДТП у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

