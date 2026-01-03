Світлана Готочкіна нарешті відповіла, чи разом вони з Тарасом Цимбалюком

Дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна нарешті розкрила правду про стосунки з Тарасом Цимбалюком. Жінка зізналась, чи разом вони з актором.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Готочкіної. Вона вирішила відповісти на питання підписників. Багато кого цікавили її стосунки з Цимбалюком.

Світлана Готочкіна розставила всі крапка над "і" та повідомила, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом. Водночас дизайнерка поділилась, що кілька разів за рік вони сходилися і розходилися.

Але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні, і все,

– підкреслила Готочкіна.

Світлана зазначила, що чудово ставиться до Тараса. За словами жінки, вони підтримують дружні стосунки.

Ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить. Але, думаю, це все справа часу,

– додала дизайнерка.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк не разом / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Що відомо про стосунки Готочкіної та Цимбалюка?