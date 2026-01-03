Світлана Готочкіна нарешті відповіла, чи разом вони з Тарасом Цимбалюком
- Світлана Готочкіна повідомила, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом, хоча кілька разів сходилися і розходилися.
- Готочкіна зазначила, що вони підтримують дружні стосунки, хоча наразі дружба не є взаємною повною мірою.
Дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна нарешті розкрила правду про стосунки з Тарасом Цимбалюком. Жінка зізналась, чи разом вони з актором.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Готочкіної. Вона вирішила відповісти на питання підписників. Багато кого цікавили її стосунки з Цимбалюком.
Світлана Готочкіна розставила всі крапка над "і" та повідомила, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом. Водночас дизайнерка поділилась, що кілька разів за рік вони сходилися і розходилися.
Але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні, і все,
– підкреслила Готочкіна.
Світлана зазначила, що чудово ставиться до Тараса. За словами жінки, вони підтримують дружні стосунки.
Ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить. Але, думаю, це все справа часу,
– додала дизайнерка.
Що відомо про стосунки Готочкіної та Цимбалюка?
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна познайомилися завдяки спільній подрузі. Вона прийшла до актора на виставу, опублікувала сториз в інстаграм і відмітила чоловіка.
Цимбалюк і Готочкіна пролайкали одне одному фото та списалися. Пізніше вони зідзвонилися і проговорили 4 години. Місяць актор і дизайнерка переписувалися, а згодом зустрілися у Києві.
Між Тарасом і Світланою зав'язалися романтичні стосунки. Наприкінці 2024 року з'явилися чутки про розставання пари, але вони не коментували інформацію.
Навесні телеканал СТБ оголосив, що Тарас Цимбалюк стане головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк". Під час участі у реаліті-шоу він уперше заговорив про розрив з Готочкіною.
Коли "Холостяк" вийшов на екрани, у мережі припустили, що Цимбалюк і Готочкіна досі перебувають у стосунках. Їх, зокрема, неодноразово бачили разом. Крім того, торік дизайнерка привітала колишнього з днем народження.