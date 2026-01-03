Укр Рус
3 січня, 16:00
Світлана Готочкіна нарешті відповіла, чи разом вони з Тарасом Цимбалюком

Марія Примич
Основні тези
  • Світлана Готочкіна повідомила, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом, хоча кілька разів сходилися і розходилися.
  • Готочкіна зазначила, що вони підтримують дружні стосунки, хоча наразі дружба не є взаємною повною мірою.

Дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна нарешті розкрила правду про стосунки з Тарасом Цимбалюком. Жінка зізналась, чи разом вони з актором.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Готочкіної. Вона вирішила відповісти на питання підписників. Багато кого цікавили її стосунки з Цимбалюком.

Читайте також Тараса Цимбалюка підозрюють у романі з колишньою: що відомо про Світлану Готочкіну

Світлана Готочкіна розставила всі крапка над "і" та повідомила, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом. Водночас дизайнерка поділилась, що кілька разів за рік вони сходилися і розходилися.

Але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні, і все, 
– підкреслила Готочкіна.

Світлана зазначила, що чудово ставиться до Тараса. За словами жінки, вони підтримують дружні стосунки.

Ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить. Але, думаю, це все справа часу, 
– додала дизайнерка.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк не разом / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Що відомо про стосунки Готочкіної та Цимбалюка?

  • Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна познайомилися завдяки спільній подрузі. Вона прийшла до актора на виставу, опублікувала сториз в інстаграм і відмітила чоловіка.

  • Цимбалюк і Готочкіна пролайкали одне одному фото та списалися. Пізніше вони зідзвонилися і проговорили 4 години. Місяць актор і дизайнерка переписувалися, а згодом зустрілися у Києві.

  • Між Тарасом і Світланою зав'язалися романтичні стосунки. Наприкінці 2024 року з'явилися чутки про розставання пари, але вони не коментували інформацію.

  • Навесні телеканал СТБ оголосив, що Тарас Цимбалюк стане головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк". Під час участі у реаліті-шоу він уперше заговорив про розрив з Готочкіною.

  • Коли "Холостяк" вийшов на екрани, у мережі припустили, що Цимбалюк і Готочкіна досі перебувають у стосунках. Їх, зокрема, неодноразово бачили разом. Крім того, торік дизайнерка привітала колишнього з днем народження.