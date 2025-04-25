Жінки, в яких були стосунки з Тарасом Цимбалюком – головним героєм "Холостяка-14"

Нещодавно телеканал СТБ оголосив головного героя 14 сезону проєкту "Холостяк" – ним став Тарас Цимбалюк. Вже цієї осені глядачі побачать, як жінки боротимуться за серце найбажанішого актора країни.

Хоч до прем'єри далеко, а зйомки реаліті-шоу ще не стартували, до Цимбалюка вже прикута увага, а особливо до його особистого життя. У мережі навіть розпустили плітки, що співачка СолоХа чекає на дитину від Тараса, однак він спростував дану інформацію. У сьогоднішньому матеріалі Show 24 розповість про жінок актора.

До речі "А Мотря в курсі?": як у мережі відреагували на те, що Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"

Вікторія Варлей

Українська акторка Вікторія Варлей брала участь у 12 сезоні проєкту "Холостяк" з Алексом Топольським. На першій вечірці вона розповіла, що була у стосунках з Тарасом Цимбалюком. Вони познайомилися під час зйомок серіалу "СуперКопи". За словами жінки, роман закрутився дуже швидко.

Минув буквально місяць з дня нашого знайомства і ми почали жити разом. Ми сходилися, розходилися протягом трьох років. Причина розставання була – я не хочу мати стосунки з чоловіком, який молодший за мене на 7-6 років. На якісь мої вчинки він реагував надто емоційно,

– поділилась Варлей.

Актори серіалу "СуперКопи" / Фото НЛО TV

Перша дружина Ангеліна

Першу дружину Тараса Цимбалюка звати Ангеліна. Вони почали зустрічатися на п'ятому курсі університету. Через два роки пара одружилася, а пізніше вони зрозуміли, що поспішили.

Не ясно, нащо ми одружилися. Зійшлись в думці, що будувати сім'ю далі зарано. Що ще потрібен якийсь досвід – мені в першу чергу. Що я не готовий ще до цього всього. Що я ще не сформувався, у мене немає ще такого міцного чоловічого стрижня, щоб я був чоловіком, за яким стоїть жінка. Що я зарано взяв цю відповідальність. Цих питань у мене до себе виникло багато,

– зазначив актор.

За словами Цимбалюка, це й стало причиною їхнього розриву.

Тарас Цимбалюк та Ангеліна / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Тіна Антоненко – друга дружина Цимбалюка

З другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко, Тарас Цимбалюк познайомився на зйомках кліпу Monatik "Вічність". Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки.

У 2020 році Цимбалюк публічно освідчився Антоненко під час участі в талант-шоу "Танці з зірками", жінка сказала "так". 3 липня 2021 року вони одружилися, а в червні 2022 року оголосили про розставання. Згодом Тарас зізнався, що вони з Тіною хотіли подобатися одне одному та дуже мало спілкувалися. Ексзакохані намагалися обдумати ситуацію, але зійшлися на думці, що не можуть миритися з поглядами, в яких не збігаються.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / Фото з інстаграму візажистки

Світлана Готочкіна

Згодом Тарас Цимбалюк почав зустрічатися з дизайнеркою та рестораторкою Світланою Готочкіною. Наприкінці минулого року у мережі з'явилися чутки, що пара більше не разом. Актор підігрів їх, коли опублікував допис в інстаграмі, де зізнався, що у нього був поганий кінець року, та натякнув на певні зміни у житті.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора

Цимбалюк та Готочкіна публічно не коментували свій розрив. Однак незабаром актор шукатиме кохання на реаліті-шоу "Холостяк". Дівчата, які бажають взяти участь у проєкті, вже можуть заповнити анкету на сайті.

До речі, раніше ми писали про фільми та серіали з Тарасом Цимбалюком.