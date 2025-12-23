Це для мене був шок, – співачка TAYANNA поскаржилася на п'яних "бугаїв" на її концерті
- Співачка TAYANNA висловила обурення через непристойну поведінку українських чоловіків на її концерті в Чикаго.
- Організатори не втручалися, бо запрошення глядачів на сцену не було узгодженим, і TAYANNA не подавала сигналів дискомфорту під час виступу.
Українська співачка TAYANNA нещодавно дала концерт у нічному клубі в Чикаго, та цей виступ розкритикували в мережі через непристойну поведінку глядачів.
Йдеться про чоловіків, які вийшли на сцену до TAYANNA. Артистка вперше дала коментар щодо інциденту. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
TAYANNA пояснила, що у своїй концертній програмі постійно залучає глядачів: під час одних пісень на сцену виходять дівчата, під час інших – чоловіки. Проте вона не була готова до того, що глядачі поводитимуться зухвало, фактично заважаючи їй відчувати, тому й ніяк не відреагувала під час концерту. Співачка розгубилася.
Такого я не очікувала. Це для мене був шок. Найбільше неприємно було бачити українських чоловіків, здорових "бугаїв", які п'яні й так себе поводять,
– обурилася TAYANNA.
Водночас вона додала, що це лише другий подібний інцидент за час її сольної кар'єри. Зазвичай шанувальники співачки поводяться достойно.
Зауважимо, що відео з концерту опублікувала в Threads користувачка stsk._ , яка була на виступі TAYANNA.
Чому організатори та охорона ніяк не відреагували на непристойну поведінку чоловіків?
- Організатори пояснили, що момент із запрошенням глядачів на сцену не був заздалегідь з ними узгоджений.
- Під час виступу артистка, за їхніми словами, не подавала жодних сигналів дискомфорту і не зверталася по допомогу, тому охорона не втручалася.