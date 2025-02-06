Таїсію Повалій, яка підтримує Путіна та війну, судитимуть в Україні

Вінницька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишньої народної артистки України та екснардепки від забороненої "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

Її заочно судитимуть в Україні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

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Співачку звинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента Росії. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, восени Вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про конфіскацію майна обвинуваченої в Україні. Серед арештованих активів: сім земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га, два житлових будинки, два транспортні засоби, чотири одиниці зброї та майнові права на дев'ять музичних творів. До того ж у листопаді минулого року її позбавили звання заслуженої артистки України.

Що відомо про антиукраїнську позицію Повалій