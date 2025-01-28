Леся Нікітюк завагітніла первістком, – ЗМІ

Українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна. Вона чекає на свою першу дитину.

Цю інформацію журналістам підтвердили інсайдери. Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела ТСН.ua.

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Так, після звістки про вихід Лесі Нікітюк з шоу "Хто зверху?" та заяву про зміни в особистому житті, в мережі почали припускати, що телезірка чекає на дитину. Тепер цю інформацію підтвердили джерела з близького оточення знаменитості.

Тут важливо згадати, що сама телеведуча та її менеджери наразі ніяк не коментували чутки про вагітність.

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк повідомила, що залишає шоу "Хто зверху?", яке веде з 2018 року, а нещодавно бойфренд-військовий Дмитро Бабчук зробив їй пропозицію. Відбулося це просто серед карпатських гір під час спільного відпочинку пари. Телезірка згодом підтвердила заручини та наголосила, що це не жарт.

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