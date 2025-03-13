Тетяна Літвінова пояснила, чому не спілкується з кумою Ольгою Мартиновською

Кулінарна експертка та екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова розповіла про дружбу зі своєю колегою Ольгою Мартиновською. Крім того, поділилась, чому вони перестали спілкуватися.

Літвіновій було боляче дізнатися, що кастинг на її місце на шоу "МастерШеф" проходила Мартиновська, адже жінки були близькими подругами. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Тетяна Літвінова пригадала, що колись Ольга Мартиновська навіть жила у неї. Деякий час жінки продовжували спілкуватися. Кулінарна експертка навіть говорила, аби подруга пробувала проходити кастинг на "МастерШеф".

Я ж вже не була суддею. Була Ліза (Ліза Глінська – Show 24) спочатку. І я сказала: "Олю, це твій шанс. Йди обов'язково і спробуй",

– поділилась Літвінова.

За словами Літвінової, згодом "лояльність до системи" змінила стосунки між подругами. Річ у тім, що кулінарна експертка не на позитивній ноті пішла з проєкту, а Мартиновська мовчала, коли її ображали.

Мене дуже ображає, коли… От пам'ятаєш фільм "Опудало"? Ми всі знаємо цей фільм. Коли з тебе зробили опудало, а близька для тебе людина, можливо, не травить тебе, але мовчить, коли тебе травлять, коли тебе б'ють. Я про це,

– зазначила Тетяна Літвінова.

Цікаво, що Ольга Мартиновська та Тетяна Літвінова є кумами.

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Тетяна Літвінова розповіла про конфлікт з Ектором Хіменесом-Браво. Вона зізналась, що відчувала негатив від колеги та додала, що їй було складно спілкуватися з шеф-кухарем.