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Show24 Українські зірки Мірошниченки зворушливо привітали молодшу доньку з 7-річчям та показали, як вона змінювалася
18 червня, 11:36
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Мірошниченки зворушливо привітали молодшу доньку з 7-річчям та показали, як вона змінювалася

Марія Примич
Основні тези
  • Донька Тімура та Інни Мірошниченків, Мія, святкує 7-й день народження.

  • Мірошниченки привітали Мію в інстаграмі, опублікувавши відео з донькою. 

     

Сьогодні молодша донька Тімура та Інни Мірошниченків, Мія, святкує день народження. Дівчинці виповнилося 7 років.

Подружжя привітало доньку з днем народження в інстаграмі, інформує Show 24. Мірошниченки опублікували відео з Мією. 

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Інна та Тімур показали, як змінювалася їхня донька Мія. Вони опублікували відео з зовсім маленькою дівчинкою та дорослішою. Мірошниченки додали пісню Анни Трінчер "Зірочка палай" і написали теплі слова для іменинниці. 

Ми б дуже хотіли, аби твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було Дня жалоби у рідному місті… Понад усе ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне та щасливе життя! Любимо тебе зірочко!,
 – йдеться у дописі.

Зауважимо! Сьогодні у Києві – День жалоби у пам'ять про жертв російської атаки. Ворог вкотре обстріляв столицю у ніч проти 17 червня. Станом на ранок 18 червня відомо про 24 загиблих і 134 постраждалих. 

Сім'я Тімура та Інни Мірошниченків 

  • Тімур Мірошниченко одружився з адвокаткою Інною у 2018 році. 

  • Подружжя виховує двох біологічних дітей: 7-річну Мію і 5-річного Марка.

  • Під час повномасштабного вторгнення Інна на Тімур усиновили Марселя та удочерили Ангеліну. 