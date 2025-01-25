Тіні Кароль – 40 років: найцікавіші факти з біографії співачки

Сьогодні, 25 січня, Тіна Кароль відзначає день народження. Її пісні давно стали частиною українською культури, а голос не залишає байдужим нікого.

Справжнє ім'я виконавиці – Тетяна Ліберман. Народилась вона в Магаданській області, а пізніше з батьками переїхала до Івано-Франківська. Там вона навчалась у музичній школі за класом фортепіано, пізніше перебралась до Києва та вступила у столичне вище музичне училище ім. Р.М.Глієра. Крім того, заочно вчилась на факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету. У матеріалі Show 24 розповідаємо, як Тіні Кароль вдалось стати успішною, роман із яким чоловіком приписують та чим вона займається сьогодні.

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Кар'єра співачки

Тіна була учасницею багатьох співочих конкурсів, де посідала призові місця. Співачка навіть приходила на колись популярне шоу "Караоке на майдані", яке вів Ігор Кондратюк.

Тіна Кароль у програмі "Караоке на майдані": дивіться відео онлайн

На широку публіку Кароль вперше виступила на "Новій хвилі" у 2005 році. Тоді вона стала срібною призеркою та отримала приз від Алли Пугачової у розмірі 50 тисяч доларів. Кошти виконавиця витратила на знімання дебютного кліпу "Вище хмар".

Тіна Кароль – "Выше облаков": дивіться відео онлайн

У 2006 році зірка вирушила на Євробачення з піснею "Show me your love", де посіла 7 місце у загальному рейтингу.

Tina Karol – Show Me Your Love: дивіться відео онлайн

З кожним роком популярність співачки зростала, її все частіше запрошували на телевізійні проєкти. До прикладу, з 2013 по 2021 роки була тренеркою у шоу "Голос країни". Двічі учасники її команди ставали переможцями. Також Тіна була тренеркою і в "Голос.Діти". Її підопічні два роки підряд виборювали перемогу у фіналі.

У 2017 році Кароль отримала звання народної артистки України, а також з кожним роком здобувала нові нагороди, які тільки підкреслювали її важливість у шоубізнесі.

Додамо, що з 2014 році співачка відмовилась від виступів у Росії, а після початку повномасштабної війни виїхала до Польщі, де створила "центр інформаційного спротиву". Тоді ж Росія заборонила Кароль в'їзд на територію своєї країни на 50 років.

Особисте життя

Тіна Кароль 15 червня 2008 року обвінчалась зі своїм продюсером Євгеном Огіром.

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з інстаграму фан-сторінки співачки

У листопаді того ж року в пари народився син Веніамін. На жаль, сімейне щастя тривало недовго, адже 28 квітня 2013 року Євген помер від раку шлунку. Ця страшна новина розбила серце співачці, адже вона досі зізнається, що її справжнім і єдиним коханням був і залишається Євген.

Веніамін навчається у Лондоні й все більше стає схожим на батька, про що говорить і сама виконавиця.

Тіна Кароль із сином Веніаміном / Фото з інстаграму співачки

Після смерті чоловіка Тіна офіційно ні з ким не перебувала у стосунках. Однак, коли артистка була у складі журі на проєкті "Голос країни", вона разом зі співаком Даном Баланом грали екранний роман, і більшість аудиторії була певна, що зіркова пара має всі шанси на те, щоб побудувати міцний союз.

Дан Балан і Тіна Кароль / Фото з інстаграму співака

У соцмережах створили навіть фан-базу DanTina, яка підігрівала чутки щодо ймовірного роману знаменитостей. Але в один момент любовна історія перетнула межу, і Дан Балан не витримав такого тиску. Він звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства,

– написав артист.

Нещодавно артистці приписали роман з на 9 років молодшим чоловіком. Йдеться про Юрія Арошидзе. Він проживає у США, але деколи навідується до України. Крім того, Арошидзе – президент клініки Protez Foundation, яка виготовляє протези та займається реабілітацією українських військових.

Тіна Кароль та Юрій Арошидзе / Фото з інстаграму чоловіка

Сама ж Кароль не стала замовчувати плітки й на одному з концертів розставила всі крапки над і.

Це все смішно. Особливо останнє, з ким мене поженили. Чи як це сказати. Я кажу: в Дії не бачила, все підробка,

– заявила співачка з усмішкою на обличчі.

Тіна Кароль про роман, який їй приписують: дивіться відео онлайн

Де сьогодні й чим займається Тіна Кароль

Виконавиця стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025 від України, змінивши на цій посаді Pianoбоя Дмитра Шурова.

Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців, яких ми представимо вам у найкращому світлі,

– поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль – музична продюсерка Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Тіна Кароль також продовжує дивувати шанувальників своєю творчістю. Виконавиця презентувала свій другий альбом 2024 року під назвою "Лірика". До платівки увійшли вісім треків, які досліджують теми жіночої багатогранності. Співачка вважає цей проєкт "одним з найкращих у своїй кар'єрі". Також вона переклала на українську мову треки "Скандал" і "Вище хмар".

Тіна Кароль – "Скандал" (українська версія): дивіться відео онлайн

Співачка також чесно зізналась, чи бачить своє майбутнє у політиці.

Дуже багато років відмовляюсь. Час покаже,

– написала Тіна Кароль.

Зазначимо, що Тіна неодноразово брала участь у благодійних заходах, а у 2022 році навіть подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя.