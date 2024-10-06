Відповідне відео з'явилося у тіктоці у користувачки з нікнеймом nastyaprohorova23. Інформацію про нові стосунки, яка зараз шириться у мережі, Кароль прокоментувала з гумором.

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Спершу Тіна відреагувала на те, що деякі люди звернули увагу на корсет, у якому співачка з'являється на концертах. Зокрема, користувачі почали писати про відсутність грудей, що дуже некоректно.

Як корсет? Тут є подруги просто, вони зрозуміють. Все на місці, не загубила, ні?,

– з гумором сказала Тіна Кароль.

На тому ж виступі вона прокоментувала чутки про новий роман. Ймовірно, йдеться про Юрія Арошидзе.

Це все смішно. Особливо останнє, з ким мене поженили. Чи як це сказати. Я кажу: в Дії не бачила, все підробка,

– заявила співачка з усмішкою на обличчі.

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