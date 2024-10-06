Відповідне відео з'явилося у тіктоці у користувачки з нікнеймом nastyaprohorova23. Інформацію про нові стосунки, яка зараз шириться у мережі, Кароль прокоментувала з гумором.
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Спершу Тіна відреагувала на те, що деякі люди звернули увагу на корсет, у якому співачка з'являється на концертах. Зокрема, користувачі почали писати про відсутність грудей, що дуже некоректно.
Як корсет? Тут є подруги просто, вони зрозуміють. Все на місці, не загубила, ні?,
– з гумором сказала Тіна Кароль.
На тому ж виступі вона прокоментувала чутки про новий роман. Ймовірно, йдеться про Юрія Арошидзе.
Це все смішно. Особливо останнє, з ким мене поженили. Чи як це сказати. Я кажу: в Дії не бачила, все підробка,
– заявила співачка з усмішкою на обличчі.
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З ким Тіні Кароль зараз приписують роман
- Тіна Кароль не ділиться подробицями свого особистого життя, однак співачку часто підозрюють у стосунках з різними чоловіками. Так, нещодавно блогер-пліткар Богдан Беспалов натякнув на її роман з таким собі Юрієм Арошидзе. Чоловікові 30 років, тож він молодший за українську артистку.
- Беспалов заявив, що мама Юрія – українка, а тато – грузин. Здебільшого чоловік проживає у США, однак приїжджає й до України. Народився у Білорусі, де навіть служив в армії.
- Блогер-пліткар також зазначив, що Арошидзе – президент клініки Protez Foundation, яка виготовляє протези та займається реабілітацією українських військових.