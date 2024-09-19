Тіна Кароль в анонсі до випуску альбому "Лірика" писала, що вважає його "одним з найкращих у своїй кар'єрі". Тепер ця платівка доступна для прослуховування, – повідомила зірка на сторінці в інстаграмі.

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Жінка – це сутність багатогранна, і саме у цьому полягає суть цього альбому. Про емоції та рішучі зміни настроїв, які несуть у собі силу, а музика – це джерело впевненості, – розповіла Тіна Кароль.

У пресрелізі додають, що композиції звучать "епічно, життєствердно та запалюють своєю енергією", а вокальні партії поєднуються з танцювальними ритмами, пише Таблоіd.

Тіна Кароль – "Лірика": слухайте онлайн

Творчість Тіни Кароль у 2024