Show24 Українські зірки У напівпрозорій сукні Dolce & Gabbana: Тіна Кароль вразила образом під час концерту у Львові
25 травня, 17:33
2

У напівпрозорій сукні Dolce & Gabbana: Тіна Кароль вразила образом під час концерту у Львові

Софія Хомишин

Тіна Кароль просто неба виступила на березі "Львівського моря". 24 травня вона дала концерт на набережній розважального комплексу Sirka Camp, який знаходиться біля Яворівського озера.

На сцену співачка вийшла в драматичному та водночас жіночному образі, який доповнила вдалим макіяжем і зачіскою. Детальніше про look Тіни Кароль – далі в матеріалі 24 Каналу.

Важливо Росіяни пошкодили історичну будівлю МЦКМ у центрі Києва

Тіна Кароль з'явилася перед глядачами у вінтажній сукні-корсеті від Dolce & Gabban. Верх – щільний корсетний ліф зі шнурівкою, а нижня частина – легка напівпрозора спідниця. Наразі в інтернеті важко знайти таку сукню в продажу. На різних онлайн-маркетплейсах її пропонували за різними цінами. Наприклад, був цінник у 1 499 євро та 2 тисяч доларів.

Сукня, як у Тіни Кароль від Dolce & Gabban / Скриншоти з мережі

 

До вбрання Тіна Кароль додала чорні босоніжки на високих підборах із тонкими ремінцями. Взуття мінімалістичне, але елегантне, воно візуально подовжує силует і не перевантажує образ. Look співачки доповнили довгі сережки з кристалами. Їй зробили макіяж з легкими стрілками та нюдовою помадою, а волосся накрутили в локони і зібрали в гульку зверху.

До речі, в травні минулого року Тіна Кароль в цій же сукні виступила на концерті в Києві. Щоправда, тоді свій образ вона доповнила чоботами-ботфортами на високих підборах від Giuseppe Zanotti за 1400 доларів. 

Які ще образи Тіна Кароль одягала для концертів у Львові? 

19 травня Тіна Кароль виступила на благодійному конкурсі краси "Міс Львів-2026" у Львівському національному академічному театрі опери та балету. На сцену співачка вийшла в рожевій атласній сукні від українського бренду BALYKINA з чорним коміром-халтером. Таке вбрання коштує 39 600 тисяч гривень.

Пов'язані теми:

Образи зірок Львів
Тіна Кароль Show24