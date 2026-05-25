У напівпрозорій сукні Dolce & Gabbana: Тіна Кароль вразила образом під час концерту у Львові

Тіна Кароль просто неба виступила на березі "Львівського моря". 24 травня вона дала концерт на набережній розважального комплексу Sirka Camp, який знаходиться біля Яворівського озера.

На сцену співачка вийшла в драматичному та водночас жіночному образі, який доповнила вдалим макіяжем і зачіскою. Детальніше про look Тіни Кароль – далі в матеріалі 24 Каналу.

Важливо Росіяни пошкодили історичну будівлю МЦКМ у центрі Києва

Тіна Кароль з'явилася перед глядачами у вінтажній сукні-корсеті від Dolce & Gabban. Верх – щільний корсетний ліф зі шнурівкою, а нижня частина – легка напівпрозора спідниця. Наразі в інтернеті важко знайти таку сукню в продажу. На різних онлайн-маркетплейсах її пропонували за різними цінами. Наприклад, був цінник у 1 499 євро та 2 тисяч доларів.

Сукня, як у Тіни Кароль від Dolce & Gabban / Скриншоти з мережі

До вбрання Тіна Кароль додала чорні босоніжки на високих підборах із тонкими ремінцями. Взуття мінімалістичне, але елегантне, воно візуально подовжує силует і не перевантажує образ. Look співачки доповнили довгі сережки з кристалами. Їй зробили макіяж з легкими стрілками та нюдовою помадою, а волосся накрутили в локони і зібрали в гульку зверху.

До речі, в травні минулого року Тіна Кароль в цій же сукні виступила на концерті в Києві. Щоправда, тоді свій образ вона доповнила чоботами-ботфортами на високих підборах від Giuseppe Zanotti за 1400 доларів.

Які ще образи Тіна Кароль одягала для концертів у Львові?

19 травня Тіна Кароль виступила на благодійному конкурсі краси "Міс Львів-2026" у Львівському національному академічному театрі опери та балету. На сцену співачка вийшла в рожевій атласній сукні від українського бренду BALYKINA з чорним коміром-халтером. Таке вбрання коштує 39 600 тисяч гривень.