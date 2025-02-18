Тіна Кароль відверто розповіла, що відчуває, коли згадує про покійного чоловіка Євгена

У 2008 році Тіна Кароль та Євген Огір одружились. У пари народився син Веніамін, однак щастя тривало не довго. У квітні 2013 року продюсер помер через рак шлунку.

З моменту болючої втрати пройшло чимало часу, однак Кароль досі може плакати, коли поринає у спогади про коханого, пише 24 Канал з посиланням на подкаст UNZIP.

Читайте також Alyona Alyona чесно оцінила Ziferblat, які представлять Україну на Євробаченні-2025

Зірка зізналась, що її переповнюють емоції, коли вона переглядає спільні світлини та відео.

У коханні немає гравітації. Людина, яка пережила втрату, я тобі чесно скажу, відчуває і дихання, і дотик, і тремор при згадці, і клубок у горлі, і сльози. Це не можна викликати штучно. Уся пам'ять, яка ще бережеться, але вона стирається... Або коли переглядаєте фото чи відео…,

– розповіла Тіна Кароль.

Церемонія вінчання Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

А що стосується теми кохання, то вона не пов'язує її з фізичним потягом, адже в пріоритеті йдеться про емоційну захопленість людиною.

Я можу бути закохана в людину, але ніколи не скажу, тому що я закохана в цей талант, у його якість. Але дуже рідко коли відбудеться розмова на цю тему, тому що може розсипатися образ,

– підсумувала артистка.

Нагадаємо, що минулого року співачці "приписали" роман з молодшим на 9 років чоловіком. Сама ж Кароль не стала замовчувати цю тему і сказала, що це смішно.