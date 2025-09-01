Співачка Тіна Кароль розповіла про 16-річного сина Веніаміна. Хлопець приїжджав в Україну на літні канікули.

За словами Кароль, вона все життя інвестувала у навчання сина. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Тур зірками".

Тому що я впевнена, що розумні діти – це є майбутнє. Це розумне, стале майбутнє України,

– підкреслила Тіна Кароль.

Цього року Веніаміну виповниться 17 років, однак виглядає він дорослішим. Хлопець навчається у Великій Британії.

З раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди. Там у старших класах можна обрати свою спеціалізацію. Він обрав для себе політологію, економіку і бізнес. Розумний хлопчик. Чекаю від нього користі для мене і для нашої держави,

– поділилась співачка.

Кароль зазначила, що син – "дуже тихий, скромний, не мажор". До Великої Британії Веніамін поїхав ще у 2014 році, коли ситуація в країні була важка і розпочалася війна. Артистка розуміла, що це не кінець.

Ще я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною. Сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською. Є про що поговорити,

– зазначила вона.

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?