1 вересня, 17:31
Тихий, скромний, не мажор, – Тіна Кароль розповіла, яким виріс її син

Марія Примич
Основні тези
  • Тіна Кароль розповіла, що її син Веніамін, який навчається у Великій Британії, як спеціалізацію обрав політологію, економіку та бізнес.
  • Веніамін володіє кількома мовами й, за словами Кароль, є "дуже тихим, скромним, не мажором".

Співачка Тіна Кароль розповіла про 16-річного сина Веніаміна. Хлопець приїжджав в Україну на літні канікули.

За словами Кароль, вона все життя інвестувала у навчання сина. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Тур зірками".

Дивіться також У вишитій сукні за понад 66 тисяч гривень: Тіна Кароль вразила виступом в Києві

Тому що я впевнена, що розумні діти – це є майбутнє. Це розумне, стале майбутнє України, 
– підкреслила Тіна Кароль.

Цього року Веніаміну виповниться 17 років, однак виглядає він дорослішим. Хлопець навчається у Великій Британії.

З раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди. Там у старших класах можна обрати свою спеціалізацію. Він обрав для себе політологію, економіку і бізнес. Розумний хлопчик. Чекаю від нього користі для мене і для нашої держави, 
– поділилась співачка. 

Кароль зазначила, що син – "дуже тихий, скромний, не мажор". До Великої Британії Веніамін поїхав ще у 2014 році, коли ситуація в країні була важка і розпочалася війна. Артистка розуміла, що це не кінець. 

Ще я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною. Сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською. Є про що поговорити, 
– зазначила вона. 

Тіна Кароль у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?

  • У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У листопаді того ж року співачка народила сина Веніаміна. 

  • Чоловік Кароль помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Йому було 32 роки. Огіра поховали на Берковецьому кладовищі (Київ). 

  • Після смерті коханого Тіна не ділиться подробицями особистого життя. Та раніше артистці приписували роман з молдовським музикантом Даном Баланом (вони були тренерами шоу "Голос країни").

  • У 12-ту річницю смерті чоловіка Тіна Кароль зізналась, що готова до нових стосунків