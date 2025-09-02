Про особисте життя Тіни Кароль мало що відомо, адже після смерті чоловіка співачка дотримується приватності. Раніше їй приписували роман з молдовським музикантом Даном Баланом, а торік у мережі ходили чутки, що артистка зустрічається з бізнесменом Юрієм Арошидзе, який молодший за неї.

Нещодавно Кароль розповіла, які чоловіки їй подобаються. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Тур зірками".

Тіна Кароль зізналась, що після того, як залишилась сама, вирішила, що її самостійність і свобода як жінки й буде її успіхом. Співачка сама вкладає у себе, розвивається і бере відповідальність за все.

Не шукала, не чекала бізнесменів. Якось стосовно цього окремо дам інтерв'ю. Я думаю, дуже цікаво буде. Тому що мені подобаються ці навішані плітки. Я б зіграла у такий інформаційний пінг-понг для тих, хто не може заспокоїтися,

– поділилась вона.

Кароль підкреслила, що "self-made woman (самодостатня жінка – Show 24) – це про сьогодення".

Я бізнесвумен, крім співачки. А подобатись завжди мені буде тільки мудрий, сильний, сталий, спокійний, розсудливий чоловік. Що у нього в кишені – мені абсолютно все одно,

– зізналась Тіна.

Що відомо про шлюб Тіни Кароль?