Нещодавно Кароль розповіла, які чоловіки їй подобаються. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Тур зірками".
Читайте також Тихий, скромний, не мажор, – Тіна Кароль розповіла, яким виріс її син
Тіна Кароль зізналась, що після того, як залишилась сама, вирішила, що її самостійність і свобода як жінки й буде її успіхом. Співачка сама вкладає у себе, розвивається і бере відповідальність за все.
Не шукала, не чекала бізнесменів. Якось стосовно цього окремо дам інтерв'ю. Я думаю, дуже цікаво буде. Тому що мені подобаються ці навішані плітки. Я б зіграла у такий інформаційний пінг-понг для тих, хто не може заспокоїтися,
– поділилась вона.
Кароль підкреслила, що "self-made woman (самодостатня жінка – Show 24) – це про сьогодення".
Я бізнесвумен, крім співачки. А подобатись завжди мені буде тільки мудрий, сильний, сталий, спокійний, розсудливий чоловік. Що у нього в кишені – мені абсолютно все одно,
– зізналась Тіна.
Тіна Кароль у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про шлюб Тіни Кароль?
Нагадаємо, що Тіна Кароль перебувала у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Вони одружились у 2008 році. У листопаді того ж року в пари народився син Веніамін.
Огір помер на 33 році життя від раку шлунка – 28 квітня 2013 року. Його поховали у Києві на Берковецькому кладовищі.