Недавно Кароль рассказала, какие мужчины ей нравятся. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Тур звездами".

Тина Кароль призналась, что после того, как осталась сама, решила, что ее самостоятельность и свобода как женщины и будет ее успехом. Певица сама вкладывает в себя, развивается и берет ответственность за все.

Не искала, не ждала бизнесменов. Как-то по этому поводу отдельно дам интервью. Я думаю, очень интересно будет. Потому что мне нравятся эти навешанные сплетни. Я бы сыграла в такой информационный пинг-понг для тех, кто не может успокоиться,

– поделилась она.

Кароль подчеркнула, что "self-made woman (самодостаточная женщина – Show 24) – это о настоящем".

Я бизнесвумен, кроме певицы. А нравиться всегда мне будет только мудрый, сильный, устойчивый, спокойный, рассудительный мужчина. Что у него в кармане – мне абсолютно все равно,

– призналась Тина.

Что известно о браке Тины Кароль?