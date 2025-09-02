Недавно Кароль рассказала, какие мужчины ей нравятся. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Тур звездами".
Тина Кароль призналась, что после того, как осталась сама, решила, что ее самостоятельность и свобода как женщины и будет ее успехом. Певица сама вкладывает в себя, развивается и берет ответственность за все.
Не искала, не ждала бизнесменов. Как-то по этому поводу отдельно дам интервью. Я думаю, очень интересно будет. Потому что мне нравятся эти навешанные сплетни. Я бы сыграла в такой информационный пинг-понг для тех, кто не может успокоиться,
– поделилась она.
Кароль подчеркнула, что "self-made woman (самодостаточная женщина – Show 24) – это о настоящем".
Я бизнесвумен, кроме певицы. А нравиться всегда мне будет только мудрый, сильный, устойчивый, спокойный, рассудительный мужчина. Что у него в кармане – мне абсолютно все равно,
– призналась Тина.
Тина Кароль в шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Что известно о браке Тины Кароль?
Напомним, что Тина Кароль состояла в браке с продюсером Евгением Огиром. Они поженились в 2008 году. В ноябре того же года у пары родился сын Вениамин.
Огир умер на 33 году жизни от рака желудка – 28 апреля 2013 года. Его похоронили в Киеве на Берковецком кладбище.