16 квітня, 16:01
Це сталося вперше за 15 років: Тіна Кароль виступила на сцені музичної премії YUNA
Основні тези
- Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на премії YUNA з мегаміксом власних хітів.
- YUNA – щорічна українська національна нагорода, заснована у 2011 році для відзначення найкращих українських артистів.
15 квітня відбулася церемонія нагородження однієї із найпрестижніших музичних нагород України YUNA. Спеціальний виступ для події підготувала Тіна Кароль.
Вона вперше за 15 років заспівала на премії YUNA. Відео з виступу опублікувало онлайн-медіа МУЗВАР на своїй сторінці в інстаграмі.
Вас також може зацікавити Хор ЗСУ заспівав "Смарагдове небо" та інші хіти року на YUNA-2026: захопливе відео
Тіна Кароль на сцені палацу "Україна" виступила з мегаміксом власних хітів. Серед них – "Життя продовжується", "Ніжно", "Вільна" та інші.
Що відомо про YUNA?
- Назва YUNA розшифровується як Yearly Ukrainian National Award – щорічна українська національна нагорода.
- Музична премія з'явилася у 2011 році з ініціативи радіоведучого та продюсера Павла Шилька. Він запропонував створити незалежну нагороду, яка відзначала б найкращих українських артистів за оцінкою експертів індустрії. Ідея виникла до 20-річчя незалежності України. До проєкту долучився бізнесмен Мохаммад Захур.
- Офіційно про створення YUNA оголосили 27 жовтня 2011 року, а вже 8 лютого 2012-го відбулася перша церемонія у палаці "Україна" в Києві. Про це йдеться на офіційному сайті премії.
- У 2026 році серед переможців YUNA – DREVO з піснею "Смарагдове небо", Alena Omargalieva як найкраща виконавиця та Jerry Heil з кліпом "Додай гучності". Також відзначили Артема Пивоварова, ADAM & Sasha Norova, Ziferblat, TVORCHI та інших артистів.