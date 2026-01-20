Це не заказуха, – Кароль попросила вибачення за радісне відео під пісню "У нас немає світла"
- Тіна Кароль вибачилася за публікацію радісного відео під пісню "У нас немає світла", яке викликало критику в контексті енергетичної кризи в Україні.
- Пісня "У нас немає світла" була написана композитором Данилом Городецьким для власного весілля, і Кароль зробила на неї кавер.
Днями співачка Тіна Кароль нарвалася на хейт в мережі після того, як опублікувала радісне відео під пісню "У нас немає світла". Користувачі сприйняли цей ролик як глузуванням з енергетичної кризи в Україні і звинуватили артистку в тому, що вона поза контекстом ситуації в країні.
До того ж з'явилися чутки, мовляв, трек був записаний на замовлення влади. Після хвилі критики артистка записала відео з поясненням. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.
Вас також може зацікавити Обматюкали бабусю в ефірі: учасники відомого гумористичного шоу нарвалися на хейт в мережі
Тіна Кароль перепросила всіх, кого могло зачепити її відео, та подякувала за підтримку тим, хто зрозумів її задум і не вважає пісню причиною всіх проблем.
Співачка зізналася, що їй, як і багатьом, бракує тепла, добра та сил, тож вона хотіла заспівати пісню з простим меседжем: попри всі труднощі, в Україні люди є один для одного. Її посил був про людське тепло.
Я хотіла об'єднати всіх уривком з тіктоку, а об'єднала всіх проти себе. Ну, вийшов такий мем, хоч і болючий для мене. Нічого. Вибачте мені, будь ласка. Це не заказуха, це не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати,
– зазначила виконавиця.
Що відомо про трек "У нас немає світла"?
- Його автором є композитор Данило Городецький. Він написав пісню у 2022 році для власного весілля.
- Трек музикант присвятив своїй донці та дружині, як вказано в описі на його ютуб-каналі Danylo Music.
- Тіна Кароль зробила кавер на пісню й опублікувала відео у своїх соцмережах, що й спровокувало критику в мережі. Обурення українців пов'язане з тим, що нині в усіх регіонах України діють погодинні графіки відключень електроенергії для населення, оскільки внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. До того ж у Києві та інших містах частина будинків залишається без опалення. Є перебої водопостачання.