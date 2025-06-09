9 червня, 10:12
Зірка "Локі" Том Гіддлстон вдруге стане батьком
Основні тези
- Том Гіддлстон і Заві Ештон чекають на другу дитину.
- Акторка вагітна.
Відомий актор Том Гіддлстон, який знімався у "Локі", "Торі", "Месниках" та багатьох інших стрічках, готується вдруге стати татом. Його кохана, акторка Заві Ештон, вагітна.
Вона показалася з помітно округлим животиком. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.
Не пропустіть Донька мера Дніпра вийшла заміж: перші фото з весілля Катерини Філатової
Про вагітність Ештон стало відомо напередодні показу стрічки The Life of Chuck ("Життя Чака"), у якій знявся Гіддлстон.
Для довідки! В український формат стрічка вийде 17 липня
Так, пара з'явилась разом на фестивалі SXSW у Лондоні й підтвердила щасливу новину виданню Vogue. Щоправда, Заві не розголошує термін вагітності.
Заві Ештон вагітна / Фото з інстаграм-сторінки видання Vogue
Що відомо про стосунки Гіддлстона та Ештон
- Роман акторів почали обговорювати ще кілька років тому – після їхньої спільної роботи над стрічкою "Зрада" у 2019 році.
- Публічно пара підтвердила стосунки восени 2021-го, коли разом з'явилася на премії Tony Awards.
- У березні 2022 року стало відомо, що Том та Заві заручилась, а вже у жовтні того ж року актор уперше став батьком.