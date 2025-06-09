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Show24 Світові знаменитості Зірка "Локі" Том Гіддлстон вдруге стане батьком
9 червня, 10:12
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Зірка "Локі" Том Гіддлстон вдруге стане батьком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Том Гіддлстон і Заві Ештон чекають на другу дитину.
  • Акторка вагітна.

Відомий актор Том Гіддлстон, який знімався у "Локі", "Торі", "Месниках" та багатьох інших стрічках, готується вдруге стати татом. Його кохана, акторка Заві Ештон, вагітна.

Вона показалася з помітно округлим животиком. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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Про вагітність Ештон стало відомо напередодні показу стрічки The Life of Chuck ("Життя Чака"), у якій знявся Гіддлстон. 

Для довідки! В український формат стрічка вийде 17 липня

Так, пара з'явилась разом на фестивалі SXSW у Лондоні й підтвердила щасливу новину виданню Vogue. Щоправда, Заві не розголошує термін вагітності.


Заві Ештон вагітна / Фото з інстаграм-сторінки видання Vogue

Що відомо про стосунки Гіддлстона та Ештон

  • Роман акторів почали обговорювати ще кілька років тому – після їхньої спільної роботи над стрічкою "Зрада" у 2019 році.
  • Публічно пара підтвердила стосунки восени 2021-го, коли разом з'явилася на премії Tony Awards.
  • У березні 2022 року стало відомо, що Том та Заві заручилась, а вже у жовтні того ж року актор уперше став батьком. 