Не дарма ховала від нього дітей: що знайшли в таємному сховищі батька Меган Маркл

Журналісти Daily Mail повідомили ФБР про знахідку в мексиканському місті Росаріто. У сховищі неподалік від колишнього дому Томаса Маркла вони виявили близько 20 коробок. Серед сімейних фотографій і листів лежали журнали із зображеннями насильства над дітьми, фотонегативи та десятки відеокасет. За даними видання, сховище орендував батько Меган Маркл. Сам він це заперечує.

Репортери Daily Mail вирушили до Росаріто, де Томас Маркл жив після переїзду зі США. За їхніми словами, вони бачили квитанції, які свідчать, що у 2017 році він орендував приміщення приблизно за п’ять кілометрів від свого тодішнього будинку. Джерело видання стверджує, що спочатку Маркл навідувався туди кілька разів на місяць: привозив одні речі й забирав інші. Востаннє його нібито бачили там у березні 2024 року, коли він продовжив оренду ще на три місяці.

Коли репортер отримав доступ до сховища, його увагу привернула добірка з 31 чорно-білої фотографії. Майже на половині знімків, на думку журналістів, зображена та сама дівчина. На одному недатованому фото Томас Маркл сидить поруч із нею на ліжку в готельному номері. Обоє одягнені. За описом видання, на інших світлинах із того самого номера дівчина знята оголеною. Її віку журналісти не встановили.

Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

Окремо репортери знайшли 35-міліметрові негативи зі знімками дітей на пляжі. Хто тримав камеру, у матеріалі не уточнюють.

Серед книжок у сховищі журналісти назвали "Вікторіанські діти", "Юні Афродіти", "Голлівудські лоліти" та "Невидимі діти". За описом Daily Mail, у першій із них були фотографії оголених дівчат вікторіанської доби. У виданні Le Fairy репортери також побачили знімки оголених дівчат, які на вигляд були неповнолітніми. Окрім книжок, там лежали видані в Азії журнали, у яких, за словами журналістів, були зображення насильства над дітьми.

Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

У приміщенні також було понад 50 відеокасет. На одній із них стояв напис "Manila Nites", а серед інших позначок репортери наводять "Boys – Brother and Sister – Russian XX". Що саме записано на цих касетах, невідомо.

Журналісти описали й техніку: сім жорстких дисків, вийнятих із комп’ютерів, чотири флешки, дві цифрові камери початку 2000-х і старий комп’ютер Apple. На системному блоці була записка "Overheated… Virus!" та інструкція до програми WinCleaner для очищення дисків. Поруч лежала паперова тарілка, на якій червоним чорнилом написали "DARK WEB" і кілька вебадрес. Чи користувався хтось програмою і що залишилося на носіях, видання не встановило.

Речі Томаса Маркла / скриншот dailymail

Після публікації 82-річний Томас Маркл прямо відповів журналістам на повідомлення про оренду:

У мене не було жодних сховищ у Росаріто!,

– заявив він Daily Mail.

Редакція повідомила про знахідку ФБР. Чи розпочало бюро окреме розслідування щодо матеріалів із мексиканського сховища, з репортажу невідомо.

Раніше про іншу знахідку, вже на Філіппінах, заявив син Томаса Маркла. За словами Томаса-молодшого, серед батькових речей у будинку на острові Себу він виявив чотири коробки з матеріалами, які могли містити зображення насильства над дітьми. Він звернувся до філіппінської поліції та ФБР. Згодом Томас-молодший публічно перепросив Меган за те, що роками захищав батька в їхньому сімейному конфлікті.

Маркл-старший відкинув звинувачення сина. Зокрема, він заперечив, що завантажував зображення дітей на комп’ютери й телефони, які передали правоохоронцям.



