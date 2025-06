Тікток розриває новий тренд під пісню Dame Un Grrr: що відомо про виконавців

Український та світовий тікток заполонив новий тренд – користувачі активно знімають відео під пісню Dame Un Grrr, яку виконують Fantomel і Kate Linn. Трек став вірусним у соціальній мережі ще до релізу.

Прем'єра пісні відбулася в п'ятницю, 20 червня. Користувачі вже зняли понад 2 мільйони відео під цей звук у тіктоці. Детальніше про новий тренд читайте у матеріалі Show 24.

Люди знімають відео у тікток під приспів з треку виконавців Fantomel і Kate Linn, де звучать такі слова:"Dame un grr, Un qué?". Пісня написана англійською та іспанською мовами. Наразі вона набрала понад 360 тисяч переглядів на ютубі, тисячі вподобайок та чимало позитивних коментарів. Схоже, люди з нетерпінням чекали на прем'єру.

До тренду під пісню Dame Un Grrr приєдналися українські зірки та відомі блогери, зокрема Надя Дорофєєва, Сімбочка, Таня Парфільєва, Анастасія Скальницька, MamaRika та інші.

Тренд у тіктоці під пісню Dame Un Grrr: дивіться відео

Що відомо про Fantomel і Kate Linn

Як зазначається на Spotify, Fantomel – виконавець та музичний продюсер у душі з Румунії. Хлопець виступає під маскою привида, адже люди у світі одержимі зовнішністю, а він фокусується на тому, що важливо, яке послання артисти передають через свою музику та які емоції вона викликає в слухачів.

Місія Fantomel – надихнути кожного невпинно та цілеспрямовано йти до своєї мрії.

Kate Linn – румунська співачка та авторка пісень. Вона заявила про себе у 16 років, випустивши трек Ring My Bell. Серед інших хітів: Ola La, Your Love, Thunderlike та Eye to Eye.