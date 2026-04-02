2 квітня, 13:27
Чи справді Хветкевич і його чоловік стануть батьками: що сказав учасник "Холостячки-2"
Основні тези
- Андрій Хветкевич та його чоловік Феліпе пожартували про очікування дитини, опублікувавши фото з УЗД на 1 квітня.
- Нагадаємо, учасник "Холостячки-2" здійснив камінг-аут у 2022 році та одружився з Феліпе у травні 2023 року в Мексиці.
У ЗМІ шириться інформація про те, що учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич разом із чоловіком Феліпе очікують на поповнення в родині.
Чоловік вперше прокоментував ці чутки. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Андрій та Феліпе опублікували ніжне фото разом із знімком УЗД. Пара не стала одразу розкривати деталі, лише уточнила: "Вже у січні 2027 року".
Підписники привітали закоханих у коментарях під публікацією, проте вже згодом Андрій опублікував нову інстаграм-сторіс, де повідомив, що це був лише жарт до 1 квітня.
Андрій Хветкевич розкрив, чи справді стане батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Андрія Хветкевича?
- У серпні 2022 року Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут і одночасно оголосив про заручини зі своїм коханим Феліпе, який родом із Колумбії.
- У 2023 році стало відомо, що вони Андрій з Феліпе разом вже шість років. Про це чоловік розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Олицька.
- Додамо, що Андрій Хветкевич взяв участь у шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч у той період, коли вони з Феліпе розійшлися.
- Весілля закоханих відбулося у Мексиці, в курортному містечку Пуерто-Вальярта. На урочистості була присутня і Злата Огнєвіч. Наречені обмінялися обітницями та обручками 5 травня 2023 року на території вілли на узбережжі Тихого океану.