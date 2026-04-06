Хто з учасників "Фабрики зірок" покинув Україну і де зараз живе
Талант-шоу "Фабрика зірок" подарувало Україні десятки яскравих виконавців. Проте доля розпорядилася по-різному: хтось залишився на батьківщині, хтось переїхав у пошуках кращого життя, а хтось – рятуючись від війни.
Справжнє ім'я співачки – Елізабет. Вона стала відомою після участі в першому сезоні української "Фабрики зірок". Родом з Одеси. Після шоу працювала на телебаченні – зокрема, у 2009 році знялася в реаліті "Дольчевіта капут" разом з Олею Поляковою.
Паралельно розвивалася музична кар'єра: протягом восьми років Елізабет була бек-вокалісткою росіянки Б'янки, а згодом розпочала сольну діяльність і підписала контракт із лейблом BIANKA. Нині вона виступає й заробляє в Росії – країні, яка щодня обстрілює українські міста, зокрема рідну Одесу співачки. Крім музики, Елізабет також працює акторкою – це вона зазначила на своїй сторінці в інстаграмі.
Катя Веласкес
Киянка Катя Веласкес стала учасницею першого сезону "Фабрики зірок" у 2007 році. Її дует із Василем Бондарчуком з піснею "Нежная" став одним із найяскравіших моментів шоу.
Після завершення проєкту Катя та Василь залишилися разом, а згодом у них народилася донька Аріана-Селеста.
Веласкес веде доволі приватне життя, але час від часу з'являється на публіці. Зокрема, у 2025 році разом із чоловіком вони виступили в США на весіллі Олександра Кривошапка, фіналіста першого сезону "Х-фактора", як писало видання NV. Подружжя також бере участь у концертах на підтримку України за кордоном.
Зі Фамелу
У 2008 році на "Фабриці зірок" вона виступала під псевдонімом Борис Апрєль (справжнє ім'я – Борис Круглов), посіла третє місце та здобула приз глядацьких симпатій. У 2010 році повернулася на "Суперфінал", але згодом залишила проєкт на тлі чуток про анорексію. 12 грудня 2014 року, у свій день народження, артистка відкрито заявила про себе як трансгендерна жінка. Відтоді вона змінила кілька сценічних імен – Аня Ейпріл, Зіанджа і, зрештою, Зі Фамелу. У 2018 році повернулася на великий екран у шоу "Голос країни".
Після 24 лютого 2022 року Зі Фамелу намагалася виїхати з України, але через відсутність зміни статі в документах офіційно її вважали військовозобов'язаним чоловіком, і легально перетнути кордон було неможливо. Вона перепливла Дунай і дісталася Румунії, а згодом переїхала до Німеччини, де отримала статус біженки. Де зараз співачка – невідомо, остання публікація в її інстаграмі датується 2021 роком.
Олексій Матіас
Олексій Матіас (справжнє прізвище Саченок) став учасником третього сезону "Фабрики зірок" у 2009 році та дійшов до фіналу, поступившись першим місцем Стасу Шурінсу.
Уже у 2010 році на "Фабриці зірок. Суперфінал" йому вдалося здобути перемогу. Після шоу Олексій двічі брав участь в Нацвідбір на Євробачення. Згодом він емігрував до США, де продовжив музичну кар'єру: записував кавери, зокрема на хіт Скрябіна "Спи собі сама", а також випускав власні композиції. У 2016 році вийшла його пісня "Саме так", присвячена Україні та вірі в краще майбутнє країни.
Нині Олексій живе в Лос-Анджелесі. Про це відомо з його фейсбуку. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито підтримував Україну у соцмережах і закликав допомагати армії. Втім, останнім часом артист майже не з'являється в соцмережах – його остання публікація в інстаграмі датується 25 лютого 2024 року.