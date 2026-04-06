Что известно о судьбе Элизабет, Кати Веласкес, Бориса Апреля и Алексея Матиаса, которые выехали за границу, и кто из них живет в стране террористке – смотрите далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Где сейчас хореограф Амадор Лопес, которого задержали работники ТЦК

Настоящее имя певицы – Элизабет. Она стала известной после участия в первом сезоне украинской "Фабрики звезд". Родом из Одессы. После шоу работала на телевидении – в частности, в 2009 году снялась в реалити "Дольчевита капут" вместе с Олей Поляковой.

Элизабет с Олей Поляковой / Фото tochka.net и “коротко о”

Параллельно развивалась музыкальная карьера: в течение восьми лет Элизабет была бэк-вокалисткой россиянки Бьянки, а затем начала сольную деятельность и подписала контракт с лейблом BIANKA. Сейчас она выступает и зарабатывает в России – стране, которая ежедневно обстреливает украинские города, в частности родную Одессу певицы. Кроме музыки, Элизабет также работает актрисой – это она отметила на своей странице в инстаграме.



Max Lorens, BigBeta, Бьянка и ArTur / Фото из инстаграма Элизабет

Катя Веласкес

Киевлянка Катя Веласкес стала участницей первого сезона "Фабрики звезд" в 2007 году. Ее дуэт с Василием Бондарчуком с песней "Нежная" стал одним из самых ярких моментов шоу.

После завершения проекта Катя и Василий остались вместе, а впоследствии у них родилась дочь Ариана-Селеста.

Василий Боднарчук с дочерью и женой в 2016 году / Фото Mykola Voloshyn

Веласкес ведет довольно частную жизнь, но время от времени появляется на публике. В частности, в 2025 году вместе с мужем они выступили в США на свадьбе Александра Кривошапка, финалиста первого сезона "Х-фактора", как писало издание NV. Супруги также участвуют в концертах в поддержку Украины за рубежом.

Зи Фамелу

В 2008 году на "Фабрике звезд" она выступала под псевдонимом Борис Апрель (настоящее имя – Борис Круглов), заняла третье место и получила приз зрительских симпатий. В 2010 году вернулась на "Суперфинал", но впоследствии оставила проект на фоне слухов об анорексии. 12 декабря 2014 года, в свой день рождения, артистка открыто заявила о себе как трансгендерная женщина. С тех пор она сменила несколько сценических имен – Аня Эйприл, Зианджа и, в конце концов, Зи Фамелу. В 2018 году вернулась на большой экран в шоу "Голос страны".

Как менялся Борис Апрель / Фото ukr.media

После 24 февраля 2022 года Зи Фамелу пыталась выехать из Украины, но из-за отсутствия смены пола в документах официально ее считали военнообязанным мужчиной, и легально пересечь границу было невозможно. Она переплыла Дунай и добралась до Румынии, а впоследствии переехала в Германию, где получила статус беженки. Где сейчас певица – неизвестно, последняя публикация в в ее инстаграме датируется 2021 годом.

С Фамелу / Фото из ее инстаграма

Алексей Матиас

Алексей Матиас (настоящая фамилия Саченок) стал участником третьего сезона "Фабрики звезд" в 2009 году и дошел до финала, уступив первое место Стасу Шуринсу.

Алексей Матиас и Стас Шуринс / Фото tochka.net

Уже в 2010 году на "Фабрике звезд. Суперфинал" ему удалось одержать победу. После шоу Алексей дважды участвовал в Нацотборе на Евровидение. Впоследствии он эмигрировал в США, где продолжил музыкальную карьеру: записывал каверы, в частности на хит Скрябина "Спи собі сама", а также выпускал собственные композиции. В 2016 году вышла его песня "Саме так", посвященная Украине и вере в лучшее будущее страны.

Сейчас Алексей живет в Лос-Анджелесе. Об этом известно из его фейсбука. После начала полномасштабного вторжения он открыто поддерживал Украину в соцсетях и призывал помогать армии. Впрочем, последнее время артист почти не появляется в соцсетях – его последняя публикация в инстаграме датируется 25 февраля 2024 года.