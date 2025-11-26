Нова хвиля скандалів на "Міс Всесвіт": дві учасниці несподівано відмовилися від своїх титулів

"Міс Всесвіт 2025" вже називають одним із найскандальніших конкурсів в історії. Після того як кілька суддів перед фіналом пішли у відставку, а переможницю звинуватили у несправедливій перемозі, стало відомо: дві учасниці відмовилися від своїх корон.

Йдеться про "Міс Всесвіт Естонія 2025" та "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025". Вони опублікували офіційні заяви у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

23 листопада на сторінці Бригітти Шабак в інстаграмі вийшов пост, де вона повідомила, що вирішила відмовитися від свого титулу "Міс Всесвіт Естонія 2025".

Мої цінності та трудова етика не узгоджуються з цінностями Національного директора Наталі Корнейтсік. Моє покликання – це розширення прав і можливостей жінок та рівність, і я продовжуватиму цю роботу незалежно, без будь-яких подальших зв'язків з "Міс Всесвіт Естонія",

– написала жінка.

Бригітта Шабак відмовилась від титулу "Міс Всесвіс Естонія 2025" / Фото з її інстаграму

Організація "Міс Естонія" у коментарі виданню People заявила, що рішення Бригітти Шабак "не пов'язане з жодним особистим конфліктом".

Також від титулу "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025" відмовилася Олівія Ясе з Кот-д'Івуару, яка потрапила до п'ятірки найкращих на конкурсі "Міс Всесвіт 2025".

Я власними очима переконалася, що здатна досягати великих речей, попри труднощі. Але, щоб продовжувати цей шлях, я повинна залишатися вірною своїм цінностям: повазі, гідності, досконалості та рівним можливостям – найсильнішим опорам, які мене керують,

– написала вона в інстаграмі.



Олівія Ясе відмовилася від титулу "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025" / Фото з її інстаграму

Які ще скандали були на "Міс Всесвіт 2025"?