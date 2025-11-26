Нова хвиля скандалів на "Міс Всесвіт": дві учасниці несподівано відмовилися від своїх титулів
- На конкурсі "Міс Всесвіт 2025" відбувся ряд скандалів.
- Стало відомо, що Бригітта Шабак та Олівія Ясе відмовилися від своїх титулів "Міс Всесвіт Естонія 2025" та "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025" відповідно
"Міс Всесвіт 2025" вже називають одним із найскандальніших конкурсів в історії. Після того як кілька суддів перед фіналом пішли у відставку, а переможницю звинуватили у несправедливій перемозі, стало відомо: дві учасниці відмовилися від своїх корон.
Йдеться про "Міс Всесвіт Естонія 2025" та "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025". Вони опублікували офіційні заяви у своїх соцмережах, передає 24 Канал.
Не пропустіть До мурах: 100 музикантів виконали український "Щедрик" у самому серці Парижа
23 листопада на сторінці Бригітти Шабак в інстаграмі вийшов пост, де вона повідомила, що вирішила відмовитися від свого титулу "Міс Всесвіт Естонія 2025".
Мої цінності та трудова етика не узгоджуються з цінностями Національного директора Наталі Корнейтсік. Моє покликання – це розширення прав і можливостей жінок та рівність, і я продовжуватиму цю роботу незалежно, без будь-яких подальших зв'язків з "Міс Всесвіт Естонія",
– написала жінка.
Організація "Міс Естонія" у коментарі виданню People заявила, що рішення Бригітти Шабак "не пов'язане з жодним особистим конфліктом".
Також від титулу "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025" відмовилася Олівія Ясе з Кот-д'Івуару, яка потрапила до п'ятірки найкращих на конкурсі "Міс Всесвіт 2025".
Я власними очима переконалася, що здатна досягати великих речей, попри труднощі. Але, щоб продовжувати цей шлях, я повинна залишатися вірною своїм цінностям: повазі, гідності, досконалості та рівним можливостям – найсильнішим опорам, які мене керують,
– написала вона в інстаграмі.
Які ще скандали були на "Міс Всесвіт 2025"?
- На передконкурсному заході національний директор Miss Universe Thailand Нават Іцарагрісіл принизив "Міс Всесвіт Мексику 2025" Фатіму Бош на очах в інших конкурсанток, оскільки вона не публікувала рекламний контент у своїх соціальних мережах. Фатіма та інші учасниці конкурсу краси після цього "влаштували страйк", покинувши залу. Згодом Нават Іцарагрісіл перепросив в жінок, заявивши, що перенервував, тому не зміг проконтролювати власні емоції.
- Перед фіналом "Міс Всесвіт 2025" двоє суддів Омар Арфуш та Клод Макелеле та голова відбіркового комітету, принцеса Камілла ді Бурбоне делле Дуе Сицилійська, заявили, що йдуть у відставку.
- Омар Арфуш стверджує, що "Міс Всесвіт Мексика 2025" несправедливо перемогла в конкурсі, мовляв, титул переможці було визначено заздалегідь. За його словами, власник конкурсу краси Рауль Роча веде бізнес із батьком Фатіми Бош, що вплинуло на перемогу дівчини.
- Також учасниці "Міс Всесвіт 2025" заявляли, що організатори казали їм, що переможниця не повинна мати хлопця чи чоловіка, бо нібито "немає часу на особисте життя" – вона має бути повністю віддана роботі, а її "шлюб" – це сам проєкт Miss Universe. Про це на своїй сторінці в інстаграмі писала "Міс Всесвіт Португалія 2025" Каміла Віторіно. Вона стверджує, що для неї це стало переломним моментом, коли вона усвідомила, що її шлях на цьому конкурсі краси добіг кінця, поскольку она замужем.