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Show24 Телешоу Ексучасниця "Холостяка" оголосила про вагітність: відео з округлим животиком
23 травня, 10:37
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Ексучасниця "Холостяка" оголосила про вагітність: відео з округлим животиком

Марія Примич
Основні тези
  • Марина Голд, учасниця 12 сезону "Холостяк", оголосила про свою вагітність в Instagram.
  • Відео з повідомленням про вагітність викликало багато привітань та позитивних реакцій у соціальних мережах.

Учасниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Марина Голд оголосила про вагітність. Вона готується вперше стати мамою.

Радісною новиною блогерка поділилась з підписниками в інстаграмі, пише Show 24. Вона опублікувала зворушливе відео з чоловіком, де показала вагітний животик. 

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На відео Марина Голд та її чоловік спершу стоять з келихами, в яких, ймовірно, вино. Потім вони виливають його, дістають дитячі пляшечки та оголошують про вагітність блогерки.

Марина одягла чорну сукню, яка підкреслює її округлий животик, а свій образ доповнила туфлями, сумочкою та сонцезахисними окулярами. Її коханий постав у чорних штанах та футболці й також одягнув окуляри. 

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди вітають Марину Голд та її чоловіка з майбутнім поповненням:

  • "Вітаю вас, красива сім'я. Нам терміново потрібне інтерв'ю!", – написала Анна Олицька.
  • "Вітаю, друзі! Дуже рада за вас!"
  • "Вітаю, крихітко. Чекаю осені!", – написала фіналістка "Холостяка-12" Олександра Мудра.
  • "Вау! Аж мурашки пішли!"
  • "Моя хороша! Як я рада! Ось це новина! Мої вітання".
  • "Клас, клас, клас! Вітаю вас! Легкої вагітності!"

Марина Голд вийшла заміж 

  • Нагадаємо, що у квітні цього року Марина Голд вийшла заміж. Весільна церемонія відбулася в Малібу.

  • Коханий освідчився блогерці після п'яти місяців стосунків, про що вона повідомила в кінці лютого. 