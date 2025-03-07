Учасниця "Холостяка" вперше розповіла про боротьбу з онкологією

Учасниця 11 сезону проєкту "Холостяк" Надін Медведчук зізналась, що кілька років тому їй діагностували онкологію. Тоді дівчина думала, що скоро помре, однак їй вдалося побороти страшну хворобу.

За словами блогерки, вона дуже цінувала та цінує своє життя. Про це Надін розповіла в інтерв'ю Анні Олицькій, інформує 24 Канал.

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Коли почався ковід, я перед тим місяць проходила різні обстеження, і це були легені. Мої батьки в той момент були за кордоном. Країну всю закрили. І мені підтвердили діагноз. Я була сама в Києві з лікуванням. Лікар казав: "Якщо ти захворієш, то в тебе 99.99% смертності",

– розповіла Надін Медведчук.

Лікар казав дівчині, аби вона була обережною та краще сиділа вдома, а не ходила до лікарні, де багато людей. Медведчук пригадала, що приймала по 12 таблеток в день і щодня була на відеозв'язку з лікарем.

Були жорсткі побічні ефекти. Але через три місяці я вилікувалась. Слава Богу, що я це все знайшла на ранній стадії, коли не було ніяких ускладнень і просто можна було все швидко вилікувати,

– розповіла вона.

Надін Медведчук розповіла про онкологію: дивіться відео онлайн

Коли онкологія підтвердилась, блогерка думала: що буде, якщо вона помре. Надін поділилась, що проходила хімічну терапію. Вона також зіткнулася з побічними ефектами лікування. За словами дівчини, волосся стало дуже рідким, воно перестало рости, тому Медведчук його нарощує. Водночас вона почала більше цінувати життя.

Надін Медведчук зазначила, що коли у неї виявили онкологію, вона звернулася до психолога та "проробляла страх смерті". Крім того, додала, що була у сильному стресі, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз блогерка мешкає у Сполучених Штатах Америки, де більш безпечно.