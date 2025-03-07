За словами блогерки, вона дуже цінувала та цінує своє життя. Про це Надін розповіла в інтерв'ю Анні Олицькій, інформує 24 Канал.

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Коли почався ковід, я перед тим місяць проходила різні обстеження, і це були легені. Мої батьки в той момент були за кордоном. Країну всю закрили. І мені підтвердили діагноз. Я була сама в Києві з лікуванням. Лікар казав: "Якщо ти захворієш, то в тебе 99.99% смертності",

– розповіла Надін Медведчук.

Лікар казав дівчині, аби вона була обережною та краще сиділа вдома, а не ходила до лікарні, де багато людей. Медведчук пригадала, що приймала по 12 таблеток в день і щодня була на відеозв'язку з лікарем.

Були жорсткі побічні ефекти. Але через три місяці я вилікувалась. Слава Богу, що я це все знайшла на ранній стадії, коли не було ніяких ускладнень і просто можна було все швидко вилікувати,

– розповіла вона.

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Коли онкологія підтвердилась, блогерка думала: що буде, якщо вона помре. Надін поділилась, що проходила хімічну терапію. Вона також зіткнулася з побічними ефектами лікування. За словами дівчини, волосся стало дуже рідким, воно перестало рости, тому Медведчук його нарощує. Водночас вона почала більше цінувати життя.

Надін Медведчук зазначила, що коли у неї виявили онкологію, вона звернулася до психолога та "проробляла страх смерті". Крім того, додала, що була у сильному стресі, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз блогерка мешкає у Сполучених Штатах Америки, де більш безпечно.