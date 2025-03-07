По словам блогера, она очень ценила и ценит свою жизнь. Об этом Надин рассказала в интервью Анне Олицкой, информирует 24 Канал.

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Когда начался ковид, я перед тем месяц проходила различные обследования, и это были легкие. Мои родители в тот момент были за границей. Страну всю закрыли. И мне подтвердили диагноз. Я была сама в Киеве с лечением. Врач говорил: "Если ты заболеешь, то у тебя 99.99% смертности",

– рассказала Надин Медведчук.

Врач говорил девушке, чтобы она была осторожной и лучше сидела дома, а не ходила в больницу, где много людей. Медведчук вспомнила, что принимала по 12 таблеток в день и ежедневно была на видеосвязи с врачом.

Были жесткие побочные эффекты. Но через три месяца я вылечилась. Слава Богу, что я это все нашла на ранней стадии, когда не было никаких осложнений и просто можно было все быстро вылечить,

– рассказала она.

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Когда онкология подтвердилась, блогер думала: что будет, если она умрет. Надин поделилась, что проходила химическую терапию. Она также столкнулась с побочными эффектами лечения. По словам девушки, волосы стали очень редкими, они перестали расти, поэтому Медведчук их наращивает. В то же время она начала больше ценить жизнь.

Надин Медведчук отметила, что когда у нее обнаружили онкологию, она обратилась к психологу и "прорабатывала страх смерти". Кроме того, добавила, что была в сильном стрессе, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас блогер живет в Соединенных Штатах Америки, где более безопасно.