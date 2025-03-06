Блогер и миллиардер присутствовали на благотворительном мероприятии для людей, которые больны раком. Более того, Надин сидела за одним столом с Илоном Маском, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анны Олицкой.

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Когда Надин Медведчук увидела на столе записку со своим именем и записку с именем Илона Маска, то сначала подумала, что ей привиделось. Поэтому девушка переспросила у организатора, действительно ли это ее место.

Как оказалось, за тем столом сидели самые богатые люди. Надин также рассказала забавную ситуацию, которая случилась на этом благотворительном мероприятии. Дело в том, что там разыгрывались различные лоты, а люди, как это традиционно происходит, говорили, сколько денег они готовы за них дать.

Там был лот за один миллион долларов – это был первый лот. Поднимает табличку мужчина с моего стола и говорит: "Ну, в принципе, мы можем всем столом скинуться". Я такая: "Скинуться?" Посмотрела, а тут десять человек. Сто тысяч долларов. Я такая: "Я – нет" (смеется – 24 Канал),

– вспомнила Надин Медведчук.

Надин Медведчук рассказала о знакомстве с Маском: смотрите видео онлайн

Надин Медведчук рассказала об Илоне Маске

Медведчук удалось пообщаться с Илоном Маском. Она поделилась своими впечатлениями о миллиардере.

Очень нормальный человек. Самый обычный. Человек, который волнуется, когда выступает на публике. Человек, который иногда не знает, что сказать. Иногда ведет себя не так, как от него ожидают. Как и мы – все обычные люди. У него из-за огромного внимания, видимо, еще больше этого волнения. Из-за огромного осуждения – еще больше стресса. Он – обычный человек,

– поделилась блогерша.

По словам участницы 11 сезона "Холостяка", на благотворительном мероприятии Илон Маск со сцены много говорил о миграции. Так, Надин Медведчук рассказала миллиардеру, что она переехала в США. Маск поделился с девушкой, что даже его друзья-бизнесмены никак не могут сделать документы, поэтому пожелал ей удачи.