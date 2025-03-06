Блогерка та мільярдер були присутні на благодійному заході для людей, які хворі на рак. Ба більше, Надін сиділа за одним столом з Ілоном Маском, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Олицької.

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Коли Надін Медведчук побачила на столі записку зі своїм іменем та записку з іменем Ілона Маска, то спершу подумала, що їй привиділося. Тому дівчина перепитала в організатора, чи це дійсно її місце.

Як виявилося, за тим столом сиділи найбагатші люди. Надін також розповіла кумедну ситуацію, яка трапилася на цьому благодійному заході. Річ у тім, що там розігрувалися різні лоти, а люди, як це традиційно відбувається, казали, скільки грошей вони готові за них дати.

Там був лот за один мільйон доларів – це був перший лот. Підіймає табличку чоловік з мого стола і каже: "Ну, в принципі, ми можемо всім столом скинутись". Я така: "Скинутись?" Подивилася, а тут десять людей. Сто тисяч доларів. Я така: "Я – ні" (сміється – 24 Канал),

– пригадала Надін Медведчук.

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Медведчук вдалося поспілкуватися з Ілоном Маском. Вона поділилась своїми враженнями про мільярдера.

Дуже нормальна людина. Звичайнісінька. Людина, яка хвилюється, коли виступає на публіці. Людина, яка інколи не знає, що сказати. Інколи поводиться не так, як від неї очікують. Як і ми – всі звичайні люди. У нього через величезну увагу, мабуть, ще більше цього хвилювання. Через величезне осудження – ще більше стресу. Він – звичайна людина,

– поділилась блогерка.

За словами учасниці 11 сезону "Холостяка", на благодійному заході Ілон Маск зі сцени багато говорив про міграцію. Так, Надін Медведчук розповіла мільярдерові, що вона переїхала до США. Маск поділився з дівчиною, що навіть його друзі-бізнесмени ніяк не можуть зробити документи, тому побажав їй удачі.