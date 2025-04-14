Що мені війна, – українська блогерка обурила цинічною реакцією на російський удар по Сумах

Блогерка Діана, яка родом з Вінницької області, осоромилась реакцією на російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинули й постраждали мирні люди. Жінка заявила, що їй "байдуже" на війну, бо вона нібито її не стосується.

Діана Поліщук, яка називає себе "простою блогеркою з села", висловилась про війну на прямій трансляції у тіктоці. Її реакція на обстріли мирних міст обурили українців, пише Show 24 з посиланням на сторінку, на якій з'явився уривок з ефіру.

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Діана прямо заявила, що їй "байдуже" на війну, бо вона її нібито не зачіпає. Її турбує тільки те, що її чоловіка можуть мобілізувати.

На мене війна не впливає, що мені війна? Вона на мене ніяк не впливає. Мені байдуже. В мене тільки це одне, щоб ТЦК не було, бо в мене чоловік. А якби не чоловік, то мені ТЦК було байдуже,

– сказала блогерка.

Видається, у коментарях дівчині написали про трагедію, яка сталась у Сумах через російський обстріл. На це блогерка теж відреагувала з цинізмом.

"Ти бачила, що в Сумах? Бачила і що?! Боже, в мене все добре", – сказала Діана.

Блогерка Діана про війну та удар по Сумах: відео

Нагадаємо, окупанти вдарили по центру Сум 13 квітня, у Вербну неділю. Станом на день, 14 квітня, відомо, що внаслідок російської атаки загинуло 35 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний підліток. Через обстріл постраждало 117 людей.

Уривок з прямої трансляції прокоментували безліч українців, які обурені реакцією блогерки. Вони радять СБУ звернути увагу на заяви Діани та звинувачують її у байдужості.

"Погань";

"Позначте офіційні акаунти, хай СБУ зацікавиться нею";

"Як можна таке казати? Хто ви після цих слів?";

"Ганьба за такі слова. Війна впливає на кожного".

Блогерка записала відео з поясненнями

Після хвилі критики Діана записала відео, де заявила, що не знала про те, що сталося в Сумах, бо не мала часу переглянути новини. За словами блогерки, її підставили, опублікувавши уривок. Та вона ніяк не прокоментувала слова про те, що їй "байдуже на війну".

Я вчора вела прямий ефір. Учора я не знала, що сталося в Сумах, бо встала о 3 годині дня, пішла готувати, мені не було коли дивитися, мені ніхто про це не сказав. Зараз хочу висловити співчуття родинам загиблих. Я не бачила раніше. З приводу цього відео, деякі люди захотіли мене підставити, виставити змонтований уривок,

– сказала Діана.

Діана пояснила свої слова щодо удару в Сумах: відео

Попри пояснення, не всі коментатори повірили словам Діани. Багато хто й надалі рекомендує правоохоронним органам звернути увагу на її висловлювання.