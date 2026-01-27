Українська модель відкрила кутюрний показ Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі

Українська модель Віра Бошкова взяла участь в Тижні моди у Парижі. Вона відкривала кутюрний показ модного дому Georges Hobeika

Кадри з події вже з'явились на офіційній сторінці бренду в інстаграмі. До того ж модель поділилась своїми враженнями від цієї знакової події.

Віра з'явилася на показі в елегантній сукні пастельно-рожевого кольору. Верхня частина корсета має серцеподібний виріз та квіткову вишивку з блискітками. Низ вбрання виконаний з легкого прозорого тюлю, що створює ефект легкості

Для довідки! Georges Hobeika – ліванський бренд високої моди, заснований Жоржем Хобейкою. Бренд відомий вишуканими весільними сукнями та одягом haute couture, ручною вишивкою й елегантним дизайном.

Після показу модель вийшла на зв'язок у Threads.

Я відкривала кутюрний показ Georges Hobeika. Момент коли дизайнер каже: "Коли я вперше тебе побачив, я зрозумів, що ця приголомшлива дівчина ідеально пасує моєму бренду", в голові відбувається щось неймовірне, все завмирає, і ти просто хочеш насолоджуватись моментом і дякувати Богу за все,

– розповіла Віра Бошкова.

Що відомо про Віру Бошкову?