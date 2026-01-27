Укр Рус
27 січня, 11:10
Українська модель відкрила кутюрний показ Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська модель Віра Бошкова відкрила кутюрний показ модного дому Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі.
  • Віра Бошкова родом з Ізмаїлу, почала кар'єру у 14 років і співпрацювала з такими брендами, як Dolce&Gabbana, Dior, Prada та Moschino.

Українська модель Віра Бошкова взяла участь в Тижні моди у Парижі. Вона відкривала кутюрний показ модного дому Georges Hobeika

Кадри з події вже з'явились на офіційній сторінці бренду в інстаграмі. До того ж модель поділилась своїми враженнями від цієї знакової події. 

Віра з'явилася на показі в елегантній сукні пастельно-рожевого кольору. Верхня частина корсета має серцеподібний виріз та квіткову вишивку з блискітками. Низ вбрання виконаний з легкого прозорого тюлю, що створює ефект легкості

Для довідки! Georges Hobeika – ліванський бренд високої моди, заснований Жоржем Хобейкою. Бренд відомий вишуканими весільними сукнями та одягом haute couture, ручною вишивкою й елегантним дизайном.

Після показу модель вийшла на зв'язок у Threads.

Я відкривала кутюрний показ Georges Hobeika. Момент коли дизайнер каже: "Коли я вперше тебе побачив, я зрозумів, що ця приголомшлива дівчина ідеально пасує моєму бренду", в голові відбувається щось неймовірне, все завмирає, і ти просто хочеш насолоджуватись моментом і дякувати Богу за все,
– розповіла Віра Бошкова. 

Що відомо про Віру Бошкову?

  • Вона родом з міста Ізмаїл, що в Одеській області.
  • Модель почала кар'єру ще у 14 років і з того часу встигла співпрацювати з низкою світових брендів, серед яких Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Burberry, Moschino та багато інших.
  • Нещодавно дівчина взяла участь у фотосесії для бренду KHY, заснованого Кайлі Дженнер.