5 українських зірок, які виховують двійнят або близнят

У деяких родинах буває подвійне щастя, коли одразу народжується двоє малюків. Життя таких родин кардинально змінюється, адже рівень відповідальності зростає в рази.

Щоб подарувати малечі щастя, зіркові батьки не жаліють жодних ресурсів.

Катерина Бужинська

У співачки є донька від першого шлюбу. У 2014 році Катерина вийшла заміж за Дімітара Стойчева. Артистка народила двійнят – Дмитра та Катерину.

Відомо, що старша донька живе у Німеччині, а менші діти проживають і навчаються у Болгарії. Раніше зірка зізнавалась, що їй боляче від того, що не може постійно бути з дітьми через концертну діяльність.

Я кожного дня з ними спілкуюсь, але діти ростуть і мама потрібна поруч. І мені це дуже болить насправді. Мені хочеться і на сцені бути, і жити своїм особистим життям. У мене за дітей болить душа, тому що мені хочеться бачити їх частіше,

– розповіла Бужинська.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото з соцмереж

Через це їй доводиться жити на дві країни: Україну та Болгарію. На Батьківщині співачка гастролює, а в другій країні дітьми опікується батько.

Олена Кравець

У 2002 році вийшла заміж за Сергія Кравця. Вже у 2003 році народилась донька Марія, а через 13 років – двійнята: хлопчик Іван і дівчинка Катя.

Молодші діти Олени Кравець / Фото з інстаграму акторки

Після народження молодших брата та сестри, Марія швидко подорослішала. Зіркова мама ухвалила рішення, що дівчина житиме окремо, бо у квартирі не було достатньо місця на таку кількість людей.

Камалія

Понад 20 років співачка була заміжня за пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Артистка раніше ділилась трагічною історією, яка її спіткала. Коли вона була вперше вагітна близнюками, то на пізньому терміні стався викидень.

Під час наступної вагітності знаменитість постійно хвилювалася, але дотримувалася порад лікаря й все склалося добре.

Я боялася радіти. А мені лікар сказав: "От живи так і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". У Захура є діти від першого шлюбу і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитини, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем,

– зазначила виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Від так, у подружжя народились дівчатка-близнятка – Арабелла та Мірабелла.

Камалія з доньками / Фото з інстаграму

Зазначимо, що доньки навчаються та живуть у Великій Британії зі своїм батьком. Камалія розповідала, що після закінчення повномасштабного вторгнення дівчата повернуться додому.

Єлизавета Глінська

Переможниця та суддя "МастерШеф" стала мамою 4 листопада 2024 року. У Лізи та її чоловіка Максима народилися двійнята. Пара назвала доньок Софією та Поліною.

Єлизавета Глінська з доньками / Фото з інстаграму

Про вагітність і материнство Ліза Глінська розповіла лише через 2 місяці після пологів. Як виявилось, це був дуже непростий період. У жінки кілька разів була кровотеча.

Аркадій Войтюк

Фіналіст другого сезону "Х-Фактора" вдруге одружився у 2025 році. Його обраницею стала Наталія Гадайчук.

Та ще у жовтні 2024 року жінка народила коханому двійнят – Софію та Соломію.

Аркадій Войтюк з родиною / Фото з інстаграму

Цікаво, що днями Анастасія Марків – блогерка-мільйонниця, також стала мамою. Вона народила хлопчика у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.