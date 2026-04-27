Їхні життя забрав рак: 7 історій відомих людей, які не змогли подолати недугу
- Відомі українські особи, такі як: Євген Огір, Руслана Писанка, Ніна Матвієнко, Богдан Ступка, Олесь Терещенко та Гриша Чайка, померли від різних форм раку.
- Оксана Муха, переможниця "Голосу країни", є прикладом успішної боротьби з раком, що дозволило їй повернутись до звичайного життя.
На жаль, у сьогоднішній час окологія вражає все більше людей. Чимало популярних знаменитостей також стали жертвами цього діагнозу, однак не всім вдалось перемогти хворобу.
Хтось пішов із життя вже у похилому віці, однак у списку втрат є й ті, хто міг ще жити багато років. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про декількох українських знаменитостей, чиє життя обірвав рак.
Зверніть увагу Убивство чи самогубство: що відомо про смерть Володимира Івасюка, якого знайшли повішеним у лісі
Євген Огір
Євген був відомим українським продюсером, а також чоловіком Тіни Кароль. У чоловіка діагностували онкологію – рак шлунка. Через це Огір дуже схуд і подружжя вирушило на лікування до Німеччини.
На жаль, 28 квітня 2013 року Євген помер. Ця страшна новина розбила серце співачці, адже вона досі зізнається, що її справжнім і єдиним коханням був і залишається чоловік, з яким вона дала обітницю перед Богом.
Руслана Писанка
Українська акторка та телеведуча померла 19 липня 2022 року. Їй було 56 років. Коли розпочалась повномасштабна війна, Писанка виїхала до Німеччини. Там її лікарі діагностували агресивну форму раку. На жаль, хвороба була запущена.
Та попри все Руслана продовжувала боротись, та онкологія виявилась сильнішою.
Ніна Матвієнко
Публіці не було відомо, що співачка хворіє, адже родина приховувала це від суспільства. Тому не дивно, що новина про смерть Ніни Митрофанівни стала справжнім шоком.
Її зять, Арсен Мірзоян, розповів, що його теща померла через онкологію, з якою боролась чотири роки.
В останню путь Ніну Матвієнко провели 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали її на Звіринецькому кладовищі.
Богдан Ступка
22 липня 2012 року помер видатний український актор. У січні того ж року Ступці діагностували рак кістки. На жаль, хвороба прогресувала.
Знаменитість помер у лікарні "Феофанія", де провів останні чотири місяці життя.
Олесь Терещенко
Онкозахворювання також забрало життя відомого українського телеведучого та журналіста. У 2017 році стало відомо про діагноз Терещенка. А 12 березня 2018 року серце Олеся перестало битись.
Чоловік не здавався, адже вірив, що це просто черговий виклик, який зможе подолати.
Гриша Чайка
Музикант і учасник концертної команди "Океану Ельзи" в останній період життя боровся раком крові. На жаль, хвороба виявилась сильнішою.
За два дні до смерті Гриша писав у соцмережах, що відновлюється після другої хімієтерапії.
Та, на щастя, є і випадки, коли хвороба відступає і люди повертаються до звичного життя. Нещодавно ми розповідали про Оксану Муху – переможницю "Голосу країни", яка перемогла рак.