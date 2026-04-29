Приходько, Алхім та інші: хто з українських зірок досі говорить російською

Мовне питання залишається одним із найчутливіших в українському суспільстві – особливо на тлі повномасштабної війни, яка триває вже п'ятий рік. Після 24 лютого 2022 року багато українців свідомо перейшли на українську мову та почали інакше споживати контент.

Зросла кількість україномовної музики, блогів, відео та кіно – все більше артистів і авторів відмовляються від російської мови у своїй творчості. Водночас частина публічних осіб і надалі продовжує говорити російською, що періодично викликає суспільні дискусії. Хто з українських зірок продовжує використовувати російську і як вони пояснюють свою позицію – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Хто з українських зірок продовжує говорити російською?

Анастасія Приходько заявляла, що повністю перейти на українську їй складно, тому вона використовує дві мови – українську та російську. Співачка називає свою російську "київським діалектом", який, за її словами, відрізняється від російської, якою говорять у Росії.

Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська та американська. Це київський діалект,

– сказала артистка в інтерв'ю на ютуб-каналі РБК-Україна LIFE.

До речі, на тлі таких заяв і суспільної реакції у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, який мав відбутися 5 травня у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука.

Блогерка Анна Алхім також неодноразово потрапляла в публічні скандали через використання російської мови та поширення російського контенту. Зокрема, нещодавно вона відвідала концерт російського виконавця Xolidayboy, який підтримує криваву політику Володимира Путіна. До речі, і сама Алхім казала, що Путін – красунчик і вона "не знає нікого крутішого та впливовішого", ніж російський диктатор.

Якщо я хочу говорити російською мовою, я буду говорити російською і ніхто мені цього не заборонить. Знати українську мову повинен кожен, але людина повинна говорити тією мовою, якою хоче і ніхто цього не може заборонити,

– сказала блогерка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Світлана Лобода веде свої соціальні мережі російською та продовжує випускати пісні цією мовою. Вона пояснює це тим, що має багато прихильників за межами України, які спілкуються російською.

Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось,

– сказала співачка в інтерв'ю для "BBC News – Русская служба".

Ще одна артистка – Слава Камінська, яка зараз живе за кордоном, також продовжує говорити російською не лише в побуті. Вона веде російською свої соцмережі та дає інтерв'ю цією мовою. Співачка пояснює це тим, що живе в середовищі, де російська мова поширена. Також вона каже, що їй важко вивчати інші мови.

Я занадто тупа для опановування іноземних мов. Не дається мені. Я займалася з викладачами онлайн, ходила на курси, але не можу нічого запам'ятати. Можливо ще і тому, що ми живемо на півдні острова Тенерифе і тут багато естонців, латишів, білорусів. Тут усі спілкуються російською, тож мені сильно напружуватися не доводиться,

– пояснила Слава Камінська в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Власть vs Влащенко".

Чому мовне питання залишається важливим?

Росія роками виправдовувала свою агресію тезою про "захист російськомовних" і просувала її через медіа та пропаганду. Саме тому мова сьогодні – це не лише про спілкування. Через контент – музику, відео, соцмережі – разом із російською мовою можуть поширюватися і російські наративи. Чим більше люди споживають такий контент, тим легше ці наративи закріплюються. У цьому контексті мова напряму пов'язана з культурою, ідентичністю та стійкістю країни до впливу агресора.

Розмовляти українською – це не лише питання національної гордості, а й один зі способів збереження унікальної культурної спадщини, яка пов'язує нас, сучасних українців, з нашими предками,

– підкреслив перекладач Андрій Андрусяк у коментарі Суспільне Культура.

Спільна мова в публічному просторі допомагає людям краще розуміти одне одного, формує єдиний інформаційний простір і зміцнює суспільство.